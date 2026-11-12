Clima en Ciudad de Buenos Aires este jueves: vuelve el calorcito y sube la temperatura en el AMBA

Este jueves 12 de noviembre, el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcado por un ascenso de la temperatura y buenas condiciones meteorológicas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá una mañana cálida y una tarde con máxima de 30 °C.

La principal novedad del día en territorio porteño es la consolidación de una tarde calurosa y sin lluvias. A diferencia de lo que ocurrirá en el interior de la provincia de Buenos Aires —donde rige una alerta amarilla por tormentas—, en la capital y el conurbano no se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para este jueves

Según los datos oficiales del SMN, el jueves comenzará en CABA con una temperatura mínima de 21 °C y cielo con sol entre nubes. Con el correr de las horas, la nubosidad tendrá un leve aumento después del mediodía, momento en que el termómetro trepará hasta alcanzar los 30 °C.

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El detalle horario de Meteored indica que durante la madrugada el ambiente se mantendrá templado, con registros de entre 20 °C y 22 °C entre la 1:00 y las 6:00. A partir de las 8:00 comenzará el ascenso térmico sostenido: se prevén 23 °C a las 9:00, 26 °C al mediodía y el pico de calor entre las 14:00 y las 17:00.

En cuanto al viento, soplará de manera leve a moderada desde el sector noreste durante la mañana y rotará hacia el este a partir del mediodía. Las velocidades oscilarán entre los 6 y 16 km/h, aunque por la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 37 km/h hacia las 19:00.

Para el Gran Buenos Aires (GBA), el panorama será similar en términos de estabilidad y cielo algo a parcialmente nublado, aunque en algunas localidades del conurbano el calor podría sentirse con mayor intensidad, con marcas térmicas que podrían alcanzar los 32 °C.

El pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA anticipa un jueves 12 de noviembre con sol, ascenso térmico y máxima de 30 °C,

Hacia la noche del jueves, el cielo se presentará parcialmente nublado en el AMBA, con un descenso gradual de la temperatura que ubicará los registros alrededor de los 22 °C y 23 °C hasta la medianoche, manteniendo nula la probabilidad de lluvias.

Alertas meteorológicas este 12 de noviembre y el pronóstico para los próximos días

Mientras el AMBA disfruta de una jornada estable, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para la tarde de este jueves en el sudoeste y centro de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de La Pampa, Río Negro y Chubut.

En las zonas afectadas de Buenos Aires y La Pampa, se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo, con acumulados estimados de entre 20 y 50 milímetros.

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Por su parte, en Río Negro y Chubut el aviso advierte por tormentas de variada intensidad con ráfagas fuertes, posible granizo y precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros. También se prevén tormentas localmente fuertes en sectores de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

De cara al viernes 13 de noviembre, el pronóstico extendido para CABA y el AMBA anticipa una continuidad del tiempo templado a cálido, con cielo parcialmente a mayormente nublado, una mínima de 20 °C y una máxima de 29 °C según Meteored. El avance de un frente frío provocará tormentas en el centro y sudeste bonaerense, aunque en la capital solo se prevé un aumento de nubosidad y viento del este con ráfagas de hasta 35 km/h.

Para el fin de semana, el sábado 14 presentará cielo mayormente nublado en Buenos Aires, con temperaturas que irán de los 19 °C de mínima a los 28 °C de máxima, mientras que Meteored advierte por una probabilidad de lluvias débiles aisladas. El domingo 15 llegará con un leve alivio térmico tras la rotación del viento, ubicando la mínima entre 16 °C y 17 °C y la máxima entre 24 °C y 26 °C, con cielo mayormente nublado.