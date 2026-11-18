El clima en Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentará una marcada mejoría este jueves 19 de noviembre, dejando atrás la inestabilidad de las jornadas previas para dar paso a condiciones estables y mayormente soleadas. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored, la temperatura oscilará entre una mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

El cambio principal respecto del miércoles radica en el cese de las lluvias y la disminución de la nubosidad durante la mayor parte del día. Tras un amanecer fresco, el termómetro ascenderá de forma sostenida hasta alcanzar una tarde cálida, acompañada por viento moderado del sector suroeste que mantendrá el ambiente agradable en toda la región metropolitana.

Clima en CABA y AMBA: evolución horaria y temperaturas para este jueves

La madrugada comenzará con cielo despejado y un descenso térmico progresivo que llevará la temperatura desde los 19 °C a la medianoche hasta tocar la mínima de 16 °C entre las 5 y las 6 de la mañana. En esas primeras horas, la humedad relativa alcanzará valores elevados cercanos al 80 %, con vientos leves del oeste y suroeste de entre 10 y 15 km/h.

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Con la salida del sol, el ambiente se tornará rápidamente más templado en CABA y los partidos del conurbano bonaerense. Hacia las 9 de la mañana el termómetro marcará 21 °C con cielo parcialmente soleado, mientras que al mediodía superará los 25 °C, con un índice ultravioleta que alcanzará niveles muy altos en torno a las 13 horas.

El pico térmico de la jornada se registrará entre las 14 y las 17 horas, momento en que la máxima llegará a los 27 °C en la Ciudad de Buenos Aires, con cielo mayormente soleado y una humedad que descenderá hasta el 42 %. Durante la tarde, el viento predominante del suroeste se intensificará levemente, con velocidades sostenidas cercanas a los 18 km/h y ráfagas que podrán alcanzar los 41 km/h según el modelo de Meteored.

El pronóstico anticipa para este jueves una jornada estable y mayormente soleada en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA

Hacia el atardecer y la noche, la nubosidad volverá a incrementarse de manera parcial, aunque sin riesgo de lluvias. La temperatura descenderá gradualmente a 24 °C alrededor de las 19 horas y cerrará el día cerca de los 21 °C hacia la medianoche, con viento rotando al sur y sureste de baja intensidad.

Alertas meteorológicas este 19 de noviembre y el pronóstico extendido

Mientras el área metropolitana disfruta de una tregua meteorológica y permanece fuera de las zonas de riesgo, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para sectores de Neuquén y Río Negro durante este jueves. En el norte patagónico se esperan tormentas aisladas de variada intensidad hacia la tarde, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas fuertes, con acumulados estimados de entre 10 y 20 milímetros.

En el resto del territorio nacional, tras las fuertes tormentas que afectaron al noreste y al Litoral entre el miércoles y la madrugada del jueves, las condiciones tenderán a estabilizarse de forma gradual. En el interior de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico oficial prevé nubosidad variable y algunos chaparrones aislados únicamente sobre sectores de la Costa Atlántica, sin fenómenos severos.

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De cara al cierre de la semana en CABA y AMBA, el viernes 20 de noviembre volverá a mostrar un aumento de la nubosidad y un leve desmejoramiento. Se espera una mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C a 26 °C, con probabilidad de lluvias débiles o chaparrones aislados concentrados principalmente durante la tarde.

Para el fin de semana, el tiempo presentará condiciones variables pero con temperaturas agradables. Este sábado 21 comenzará con una mínima de 16 °C, nubosidad variable y posibilidad de lluvias débiles durante la primera mitad del día, mejorando hacia la tarde con una máxima de 26 °C. El domingo 22, en tanto, se perfila como la jornada más estable del fin de semana, con cielo mayormente soleado, una mínima de 17 °C y una máxima nuevamente en torno a los 26 °C.