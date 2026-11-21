El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA ofrece una tregua durante gran parte de este sábado 21 de noviembre, luego de las tormentas registradas durante la jornada anterior. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comienza con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado, aunque el alivio será temporario.

Hacia el final de la jornada, la inestabilidad volverá a ganar terreno en toda la región metropolitana. El organismo meteorológico advierte que, después de una tarde cálida y estable, regresará la probabilidad de chaparrones aislados durante la noche.

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La madrugada del sábado en CABA y el conurbano bonaerense arranca con una temperatura mínima de 17°C y cielo parcialmente nublado. Las condiciones se presentan estables en todo el distrito tras el pasaje de las precipitaciones del viernes.

Hacia el final del día, la inestabilidad volverá a ganar terreno en la región metropolitana. | Crédito: CeDoc Perfil

Durante la mañana y la tarde no se esperan lluvias en la región, lo que permitirá disfrutar de períodos de sol y un ascenso térmico gradual. La temperatura máxima alcanzará los 27°C en horas vespertinas, configurando un ambiente templado a cálido.

El viento soplará de forma leve a moderada a lo largo del día, con direcciones variables que rotarán desde el sector oeste y noroeste hacia el noreste durante la tarde, sin ráfagas significativas previstas para el área metropolitana.

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El cambio principal llegará recién hacia el cierre de la jornada. El SMN indica que por la noche aumentará la nubosidad y se abrirá una ventana de probabilidad de chaparrones aislados de entre el 10% y el 40%, con una temperatura que descenderá hasta rondar los 22°C.

Alertas meteorológicas hoy 21 de noviembre y el pronóstico extendido

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene vigentes advertencias por tormentas para el norte del país durante la jornada de hoy. Rigen alertas de nivel amarillo y naranja para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe y el este de Salta, donde los fenómenos pueden estar acompañados por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano quedan fuera del área bajo alerta oficial.

Rigen alertas amarillas y naranjas para de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe y el este de Salta. | Crédito: NA

De cara al resto del fin de semana largo en CABA y el AMBA, el domingo 22 de noviembre se perfila como una jornada estable y sin lluvias previstas. El SMN anticipa cielo parcialmente nublado durante todo el día, con una mínima de 16°C y una máxima de 27°C.

Para el lunes 23 de noviembre, feriado nacional, continuará el buen tiempo y se acentuará el ascenso de las temperaturas en la región metropolitana. El pronóstico oficial prevé cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 29°C de máxima.

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La tendencia para el martes 24 de noviembre marca la continuidad del ambiente cálido en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con una mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 29°C. Recién hacia el miércoles 25 se espera un leve descenso térmico, con temperaturas ubicadas entre los 14°C y los 26°C y condiciones mayormente soleadas.

JSM