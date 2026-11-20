El viernes 20 de noviembre marcará el regreso de la inestabilidad meteorológica a la Ciudad de Buenos Aires y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras la tregua de sol y calor registrada durante el jueves. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los reportes de Meteored, la jornada estará atravesada por chaparrones y tormentas de variada intensidad.

El momento más adverso del día se concentrará durante la tarde, franja horaria en la que la probabilidad de tormentas asciende hasta el 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderán a perder intensidad, dando paso a chaparrones aislados antes de una mejora más sostenida prevista para el inicio del fin de semana largo.

Clima en CABA y AMBA: a qué hora llueve y cómo seguirá el viernes

Durante la madrugada del viernes, el cielo se presentará mayormente nublado en toda la región metropolitana, sin precipitaciones significativas en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la mañana, entre las 8:00 y las 9:00, comenzarán a desarrollarse los primeros chaparrones y lluvias débiles, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%.

Inundaciones en el Litoral: el mapa de los lugares afectados por las crecidas del río Paraná

La inestabilidad se intensificará notablemente hacia el mediodía y durante toda la tarde. El SMN estima para ese tramo del día una probabilidad de tormentas eléctricas de entre el 40% y el 70% en CABA y el conurbano bonaerense. De acuerdo con el modelo europeo ECMWF consultado por Meteored, si bien habrá actividad eléctrica, no se esperan acumulados de agua extraordinarios en el área metropolitana.

En cuanto a las marcas térmicas, la jornada comenzará con una temperatura mínima de entre 18° y 19°. Debido a la abundante nubosidad y al ingreso de aire más húmedo, la temperatura máxima alcanzará entre 25° y 26° durante las primeras horas de la tarde, un registro inferior a los casi 30° alcanzados el jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa chaparrones y tormentas

El viento soplará de manera leve a moderada predominando del sector sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h durante la tarde, rotando hacia el sur y sudoeste hacia el cierre del día. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 19° y la probabilidad de chaparrones caerá a un rango de entre el 10% y el 40%.

Alertas meteorológicas este 20 de noviembre y el pronóstico para el fin de semana

A nivel nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes para sectores de nueve provincias durante este viernes. El aviso oficial abarca al sudeste de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de Chubut, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

En estas jurisdicciones bajo advertencia, se prevén fenómenos localmente fuertes acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo, con valores de precipitación acumulada estimados entre 30 y 70 milímetros. Asimismo, rige una alerta amarilla por lluvias para las mesetas del sur de Santa Cruz, donde se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros.

El fenómeno de El Niño marca el pulso del verano en la Patagonia: qué revelan las últimas proyecciones climáticas

De cara al fin de semana largo en CABA y el AMBA, el pronóstico extendido muestra una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas. El sábado 21 de noviembre arrancará con una mínima fresca cercana a los 16° o 17° y posible formación de neblinas matinales en zonas suburbanas del Gran Buenos Aires. Durante el día alternarán nubes y períodos de sol con una máxima que trepará hasta los 26° o 27°, aunque persiste una baja chance de inestabilidad aislada hacia la noche.

Para el domingo 22 de noviembre, tanto el SMN como Meteored anticipan una jornada más estable y propicia para actividades al aire libre. Con cielo parcialmente nublado y viento del sector sur y sudoeste, la temperatura mínima rondará los 17° o 18° y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 26°.

El buen tiempo se consolidará el lunes 23 de noviembre, cierre del descanso extendido, cuando el viento rotará al sector norte y noreste impulsando un nuevo ascenso térmico. Para esa jornada se espera cielo algo a parcialmente nublado, sin lluvias previstas, con una mínima de 17° y una máxima que alcanzará los 28° en la Ciudad de Buenos Aires.