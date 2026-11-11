Concordia, prójimo, corrupción: las tres palabras que dejó León XIV en la Argentina

Concordia, prójimo, corrupción. Si hubiera que condensar en tres palabras la visita de León XIV a la Argentina, serían esas. Y conviene no leerlas en clave chica. La concordia que pidió el Papa no se agota en bajar el tono, terminar con los insultos o dejar atrás los escraches y las cancelaciones de los últimos años. Es algo más exigente: que el país encuentre acuerdos estables para vivir mejor.



En el Palacio Libertad, ante el Presidente, gobernadores, jueces y el cuerpo diplomático, León habló de dignidad humana, concordia y bien común. Pidió aprender a convivir aun pensando distinto y recordó que la región supo superar tensiones graves negociando. No es un llamado a la tibieza ni a que cada extremo ceda por cansancio. Acordar no es rendirse ante el otro: es preguntarse qué nos conviene a todos y tomar de cada uno lo que sirve. Acuerdos que integren a la Argentina al mundo, den previsibilidad y, sobre todo, generen trabajo.



Ahí entra la segunda palabra. El prójimo atravesó todo el viaje: las familias que cargan con la incertidumbre, los que buscan empleo, los jubilados, los que trabajan y no llegan a fin de mes, las personas con discapacidad del Cottolengo Don Orione. "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo. En la UCA, frente a empresarios, sindicatos y movimientos sociales, fue más lejos: privar a alguien de trabajo es herir su dignidad, y la rentabilidad no puede ser la única vara para medir una empresa. Pidió políticas estables y concordia entre capital y trabajo.

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El mensaje llega cuando trabajar y producir se volvieron la cuestión central. El crecimiento de las exportaciones es una buena noticia, pero solo tiene sentido si su destino es mejorar la vida del prójimo: más empleo, mejores salarios, pymes que vuelvan a respirar.



¿Cómo se acuerda? No con declaraciones, sino con método. Hay antecedentes. En mayo de 2023, el Decano de la Facultad de Derecho de la UBA , Leandro Vergara, convocó a una treintena de referentes de distintas veredas —juristas, economistas, periodistas, sociólogos— para discutir por qué los argentinos no cumplimos las reglas. Trabajaron en mesas pequeñas, guiadas por facilitadores que garantizaban pluralidad y equilibrio. Las conclusiones fueron claras: el mal ejemplo de los poderosos derrama sobre todos, la falta de sanciones alimenta la impunidad y el pensamiento binario bloquea cualquier compromiso. Entre las propuestas que surgieron en esa oportunidad se destacó la necesidad de que existan acuerdos mínimos y sostenidos de la dirigencia. Acordar se puede, si se hace profesionalmente.

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La tercera palabra fue la más fuerte. León advirtió que la corrupción, junto al crimen organizado, la trata y el narcotráfico, daña la convivencia y desvía recursos del bien común, y que la solidez institucional depende de la integridad de quienes gobiernan, porque la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos. Es un mal endémico que no se cura con discursos: solo termina cuando la política vuelve a ser vocación de servicio y cuando se acaba la impunidad.



Concordia para acordar, el prójimo como destino de la economía y una dirigencia íntegra que dé el ejemplo. No es un programa de gobierno. Es algo previo: las condiciones para que cualquier programa funcione.

Sergio Abrevaya es Abogado y Mediador



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