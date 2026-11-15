La grieta permanente

El Papa habló de unidad y la política respondió con la grieta. En pocas horas, oficialismo y oposición se disputaron su palabra como un botín con hechos bochornosos, farándula y carpa VIP de por medio.

La organización de la visita de León XIV ya había arrancado con contrataciones y aspectos esenciales poco claros. La Jefatura de Gabinete le adjudicó a DF Entertainment la producción de la misa y la vigilia por $8.690 millones por contratación directa, bajo la figura de la urgencia. Una visita anunciada con meses de anticipación difícilmente requiera de ese procedimiento. Después el Gobierno admitió que Tech Security, firma ligada a la familia Menem, participó del operativo de seguridad. Todavía falta explicar en qué condiciones.

Llegó la misa en Palermo y, junto con ella, el papelón. Una carpa VIP, con catering y sillas reservadas, donde se vio a figuras de la farándula y del espectáculo que nada tenían que hacer allí, más que mostrar su frivolidad y su necesidad de “pertenecer” a través de sus redes sociales con videos y fotos que alimentaban su ego. Nación dijo que no invitó famosos, la Ciudad que mandó una lista de 250 cupos. El Jefe de Gobierno Jorge Macri, atinó a decir que “las medialunas y los budines estuvieron de más”. Curioso análisis para alguien que aspira a ser reelecto. Al enterarse de los detalles, la Conferencia Episcopal pidió que las carpas quedaran lo más lejos posible del altar. Es tilinguería en estado puro: mientras una multitud viajaba desde todo el país, con esfuerzo y sacrificio, para rezar y celebrar al Pontífice, la dirigencia armó un salón para celebridades de nulo valor institucional. Algunos invitados buscando despegarse, salieron a declarar que habían recibido la convocatoria de parte del Jefe de gobierno y su señora esposa Belén Ludueña. Cuánta miopía para alguien que pasó parte de su carrera profesional en los medios. El poder nubla la visión y aleja de la gente a quienes no están preparados para manejarlo con buen criterio. Entrega y sacrificio, de un lado de la valla; catering y cámaras, del otro.

Ese fue el telón de fondo. Lo verdaderamente triste vino después.

El mensaje del Papa fue simple y no admitía lecturas torcidas. En el Palacio Libertad dijo que la democracia “se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública” y que compartir una herencia común exige “aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento”. Advirtió que la autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio y que quien la ejerce debe actuar con prudencia y reconocer los límites del poder que se le confió. Señaló con buen tino que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no al revés”. Habló de diálogo, de respeto y de “búsqueda perseverante de acuerdos”. En Luján dijo que hay que reconciliarse con nuestra historia y con nuestro presente, que las diferencias son una riqueza si permanecen ancladas en la certeza de la unidad, y cerró con un “Argentina, levántate y camina”. El arzobispo García Cuerva había anticipado el diagnóstico: una Argentina herida y dividida, donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Y el presidente del Episcopado pidió expresamente no politizar el mensaje.

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo

La respuesta de la política no estuvo a la altura. El Jefe de Gabinete Diego Santilli reclamó que nadie se apropie de las palabras del Papa, cuando desde el oficialismo, con la batalla cultural como bandera, también se intentó hacerlo. Milei acusó de mezquindad a la oposición por leer en el discurso una crítica al ajuste. La oposición, a su vez, se abalanzó sobre cada frase para usarla como munición. Axel Kicillof convirtió la misa de Luján en un acto de poder propio había cursado invitaciones a los 135 intendentes bonaerenses, y le pidió al Presidente que, haga lo que haga, escuche. Hasta la izquierda encontró la forma de reprocharle al Papa su llamado a la unidad. Nadie tomó sus palabras para mirar hacia adentro: todos las leyeron para señalar al de enfrente. ¿La autocrítica? Bien, gracias.

Ahí está la disociación. En síntesis, el mensaje papal hizo hincapié en la unidad y en no convertir al otro en un enemigo y parte de la dirigencia terminó usándolo -a él- como una herramienta para disparar hacia la vereda de enfrente. Predicó el encuentro y recibió, a cambio, un campeonato de apropiaciones. El Papa describió con precisión lo que la política argentina se niega a hacer: aprender a convivir con quien piensa distinto. Es el síntoma de una política que ya no concibe al adversario como alguien con quien se discute, sino como alguien a quien se debe eliminar: del debate, del poder, de la escena pública. En ese esquema no hay nada que dialogar; olvidando que el diálogo con un otro es parte esencial de la democracia.

Una convivencia política constructiva exige lo que la grieta prohíbe: reconocer que el otro tiene legitimidad, que puede tener razón en algo, que su voto vale tanto como el propio. Exige que la crítica apunte a las ideas y no a las personas. Es, en definitiva, la “búsqueda perseverante de acuerdos” de la que habló el Papa, que no es ingenuidad sino método. Y exige, ante todo, coherencia: no se puede reclamar que nadie use al Papa mientras se lo usa, ni denunciar privilegios ajenos mientras se explican con dificultad los propios. La corrupción, o su sospecha, no tiene bandera. Se condena venga de donde venga, y esa condena vale lo mismo para unos que para otros, o no vale nada.

Lo más triste es que el mensaje no pedía heroísmo. Pedía lo mínimo: escucharse, bajar el tono, convivir con la diferencia, ejercer el poder como servicio. Fue pedirle a la dirigencia lo que cualquier familia, cualquier consorcio o cualquier club esperan de sus integrantes. Ni eso se pudo. Y cuando el Papa habló de corrupción, tampoco hubo un examen de conciencia: cada sector la ve con nitidez en el otro y con miopía en casa.

León XIV vino a hablarle a una Argentina herida y se va dejando, otra vez, una dirigencia ocupada en ver quién se queda con su palabra. Los argentinos, que esperan trabajo, salud y educación, merecen que alguien por fin los escuche.