El legislador provincial Oscar Agost Carreño rechazó la implementación de listas colectoras en las elecciones nacionales 2027 , medida impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.



“ En 2019, Mauricio Macri restringió las colectoras mediante el Decreto 259/2019 ”, recordó en una publicación de “X”.





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Colectoras



“Fue un enorme avance institucional para evitar confusión electoral y desigualdad entre competidores”, agregó.

“Volver a permitirlas podría generar algo todavía más grave: que las tres bancas de senadores de una provincia queden en manos de un mismo espacio político , desvirtuando la representación de las minorías que buscó garantizar el artículo 54 de la Constitución”, argumentó el legislador del PRO.

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PASO



"Podemos discutir las PASO, sus costos y su utilidad. Pero no deberíamos retroceder en principios que defendimos" , advirtió Agost Carreño.

“La defensa de las instituciones exige una dirección clara: más transparencia, reglas más claras y mayores garantías para los ciudadanos”, remarcó.

“Cada reforma electoral debería acercarnos a ese objetivo, nunca alejarnos de él ”, cerró Agost Carreño.

El pronunciamiento del legislador provincial se conoció luego de que el PRO, a nivel nacional, resolviera apoyar los cambios que busca introducir el gobierno de Javier Milei.