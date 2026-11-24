El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó los dos primeros casos importados de dengue de la temporada en la provincia. Se trata de un hombre de 48 años y una mujer de 29 que registraron antecedentes de viaje a República Dominicana y México, respectivamente.

De acuerdo con la información oficial, ambos diagnósticos fueron ratificados por el Laboratorio Central y los pacientes presentaron una evolución favorable. A partir de la detección, la cartera sanitaria activó los protocolos y las acciones de bloqueo territorial para evitar la propagación del virus.

Impacto de El Niño

La noticia se conoce en un escenario climático que despierta atención entre los especialistas. Según las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el fenómeno de El Niño ya se consolidó y presenta una probabilidad cercana al cien por ciento de persistir hasta febrero de 2027, con una intensidad fuerte hacia finales de este año.

En este contexto, organismos como la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierten que la interacción entre El Niño y el calentamiento global puede generar lluvias por encima de lo habitual en la región y acelerar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika. En condiciones óptimas de temperatura y humedad, el ciclo del vector desde el huevo hasta la etapa adulta se completa en apenas siete a diez días.

“El cambio climático hace que los eventos extremos sean cada vez más frecuentes, prolongados e intensos, lo que genera condiciones favorables para la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. Por eso, resulta fundamental anticipar las medidas de prevención y fortalecer la preparación frente a una nueva temporada, especialmente tras haber atravesado el mayor brote de dengue registrado en nuestro país”, afirmó el médico pediatra especialista en medicina climática y salud ambiental, Damián Markov, en referencia al antecedente de la temporada 2023-2024, que dejó más de medio millón de contagios en la Argentina.

Por su parte, la médica infectóloga y expresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), Florencia Cahn, remarcó el rol que juega el tránsito de personas entre distintos destinos: “La coincidencia de condiciones ambientales favorables, circulación del virus y personas susceptibles puede formar una ‘tormenta perfecta’. Eso no vuelve inevitable un brote ni significa que el riesgo sea igual en todo el país. Los períodos de menor circulación son la oportunidad para fortalecer la vigilancia, capacitar a los equipos de salud y organizar la atención”.

Vigilancia y vacunación en Córdoba

A nivel local, la Provincia mantiene activo el monitoreo de la actividad reproductiva del Aedes aegypti mediante sensores de oviposición instalados en cien viviendas de la ciudad de Córdoba. Los registros oficiales iniciados en septiembre muestran un incremento progresivo de la actividad del vector, mientras que los relevamientos aédicos en el interior detectaron larvas con mayor frecuencia en floreros, botellas y baldes.

Por este motivo, las autoridades sanitarias insisten en la eliminación de recipientes en desuso que acumulen agua, el cepillado diario de los bebederos de mascotas, el desmalezado de patios y la limpieza de canaletas. Asimismo, recomiendan el uso sostenido de repelente, ropa clara que cubra extremidades y tules en cochecitos de bebés, además de evitar la automedicación y acudir de inmediato al médico ante cuadros febriles, dolores musculares o detrás de los ojos, informando siempre si hubo viajes recientes.

En paralelo, continúa la campaña provincial de vacunación gratuita contra el dengue, destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en los trece departamentos priorizados: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión. El esquema consta de dos dosis y no requiere haber cursado previamente la enfermedad para acceder a la inmunización.