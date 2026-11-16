Alerta por la caída en la vacunación: el riesgo de rebrotes de sarampión y los mitos pospandemia

El sistema sanitario argentino enfrenta un desafío crítico ante el descenso sostenido en las tasas de inmunización, una tendencia que deja a la población expuesta a brotes de patologías que estaban controladas. Con niveles de cobertura por debajo del 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el margen de protección colectiva se debilita frente a virus de altísima transmisibilidad. Así lo advirtió el médico infectólogo Eduardo López, quien analizó en profundidad las causas del fenómeno y las medidas necesarias para revertirlo.

López alertó sobre la vulnerabilidad frente a enfermedades altamente contagiosas como el sarampión, y si bien aclaró que los casos autóctonos están eliminados en el país, advirtió sobre la facilidad con la que el virus puede reingresar:

“El problema del sarampión es que, como tiene tanta capacidad de contagiar, basta que llegue un caso en período de incubación que nadie se da cuenta y se armó el brote”, explicó el especialista en diálogo con Perfil Córdoba.

El infectólogo detalló que el virus comienza a transmitirse dos días antes de la aparición de los síntomas y continúa haciéndolo durante la erupción (exantema), un margen de contagio sigiloso que dificulta la detección temprana. A esto se suma que los niveles de inmunización actuales son bajos, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) exigen coberturas casi óptimas cercanas al 95%.

El efecto pospandemia

Para López, este retroceso también se alimenta de mitos arraigados en la sociedad —como el temor a la fiebre o a que la vacuna enferme— y de una reticencia generalizada que se vio potenciada tras los procesos de vacunación contra el COVID-19.

El experto profundizó sobre la necesidad de transformar el vínculo con los pacientes: “Una vez el médico prescribe la vacuna y no dice cuáles son los efectos que puede causar; por eso, no solo hay que prescribirla, sino también hay que explicar para qué protege, cómo protege, cuándo empieza a proteger y cuáles son los pequeños efectos adversos que tiene”, señaló y enfatizó que las vacunas “no se deben prescribir como si fueran antibióticos, analgésicos o una fórmula láctea”.

Frente a las dudas, López indicó que el equipo de salud debe anticiparse a los efectos secundarios —como explicarle a una madre que la fiebre postvacunación se puede controlar fácilmente con paracetamol— y dar absoluta confianza a las familias. Para abordar esta resistencia, propuso aplicar la regla de las “tres C”: Conversar, Consensuar y Convencer.

La necesidad de reforzar este vínculo queda reflejada en los datos de una encuesta de la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica exhibida durante la charla. Si bien el 72,2% de los consultados aseguró que en el control pediátrico le explican qué vacuna recibirá el niño o adolescente y de qué lo protege, un 21,4% respondió que esto ocurre solo “a veces” (cifra que trepa al 38% en la región del NOA) y un 6,4% afirmó que directamente no recibe explicaciones.

El rol del Estado

El relevamiento de la Fundación también expuso dónde se concentra la demanda: el sector público absorbe la gran mayoría de las aplicaciones, con el 50,3% en centros de salud, el 25,7% en hospitales y el 17% en vacunatorios, frente a apenas un 3,7% en sanatorios y un 3,3% en consultorios privados.

Con este mapa en mano, López recordó las obligaciones que impone la Ley de Vacunas N° 27.491 —promulgada en enero de 2018 tras ser impulsada por el Dr. Pablo Yedlin—, normativa que modernizó la vieja legislación de los años 70 y estableció la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar el cumplimiento del calendario.

Para derribar las barreras de acceso, el infectólogo propuso un despliegue territorial activo que contemple extender los horarios de atención de los vacunatorios y abrirlos los fines de semana, además de llevar adelante operativos en terreno en plazas, espacios de alta concurrencia, escuelas, centros y comedores comunitarios, sumando estrategias “puerta a puerta” en poblaciones pequeñas.

Finalmente, el especialista subrayó que la solución de fondo pasa por la educación. Propuso enseñar sobre vacunas desde la escuela primaria mediante el aprendizaje lúdico, incorporar la temática en la currícula secundaria e incluir la materia Vacunología en el pregrado de todas las facultades de Ciencias de la Salud —siguiendo el antecedente de la Universidad del Salvador (USAL), que la sumó como materia extracurricular en 2018—.