La negociación para construir un frente opositor en Córdoba entró en zona de máxima fricción política. Rodrigo De Loredo mueve sus fichas en la mesa nacional, exhibe los respaldos de Mauricio Macri y de los gobernadores radicales, y mantiene contactos con Patricia Bullrich y los armadores de Karina Milei. Del otro lado, Gabriel Bornoroni y Luis Juez endurecen su posición. En particular, el juecismo descarta que el radical encabece la alianza. Mientras tanto, la fuerza violeta avanza con una estrategia territorial que amenaza con abrir una disputa en los municipios que hoy gobierna la UCR.

Si el acuerdo finalmente se concreta, no será necesariamente el resultado de una convergencia política, sino de una pulseada de poder y presiones cruzadas. En el universo libertario le bajan el precio a la capacidad de negociación de De Loredo para liderar el frente opositor. “Acá en La Libertad Avanza no va a ser candidato a gobernador”, sentenció una voz de la mesa chica de la alianza violeta.

Los juecistas sostienen, además, que Bornoroni puede capitalizar la marca de Milei, como ocurrió con Gonzalo Roca, un candidato desconocido que se impuso sobre Juan Schiaretti en las legislativas de 2025. Y ponen sobre la mesa otra variable: si Juez mide mejor que el radical, ¿por qué debería encabezar De Loredo?

La experiencia de 2023, cuando De Loredo estiró la negociación y finalmente no acompañó a Juez en la fórmula, sigue siendo una herida abierta. “Ahora es el mismo modus operandi”, reprocharon desde el entorno del senador. En ese espacio ya contemplan un escenario electoral de tercios y advierten que el radical les transmitió a los propios que no se baja de la candidatura.

En tanto, Juez no resigna su aspiración de volver a competir por la gobernación, aunque en su entorno admiten que la decisión final saldrá de la Casa Rosada. “El opositor que más mide es Juez. En esto no hay duda”, aseguró un dirigente juecista. En la mesa provincial que comparte con Bornoroni, por ahora, sostienen un compromiso: “Lo último que vamos a discutir va a ser la candidatura”.

El radical Ignacio Tagni en la alianza LLA | Crédito: Cedoc

Tensión en el territorio

Mientras De Loredo exhibe sus respaldos en el tablero nacional del poder libertario, la disputa ya se traslada al territorio. “Vamos a poner candidatos en todas partes”, reafirmaron desde el comando violeta. La incorporación del intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni, al armado libertario es leída como una señal directa hacia los jefes comunales radicales que buscan su reelección.

El caso de Río Tercero, donde Juan Pablo Peirone aparece como alternativa de LLA y el juecismo frente a la UCR, también anticipa una competencia que puede dejar heridas en el arco opositor. Aunque, en última instancia, los armados locales pueden convertirse en moneda de cambio dentro de la negociación provincial. Para el deloredismo, lo de Tagni responde a una decisión individual de dirigentes que quedaron aislados después de la interna partidaria.

La presión avanza sobre los intendentes y legisladores departamentales que acompañan la candidatura de De Loredo. En el mundo violeta ponen en duda que puedan sostener sus municipios en un escenario de tercios mientras el referente radical apuesta a encabezar una lista propia. Incluso lo acusan de jugar como un “singlista” del tenis, sin medir las consecuencias para el resto de la estructura.

De Loredo con Macri en el DeLorean | Crédito: Cedoc

La pulseada por el liderazgo opositor

De Loredo, sin embargo, no da por caídos los puentes. El diálogo con Bornoroni continúa, al igual que sus contactos con los Menem, los armadores de Karina Milei. En su entorno consideran que mantener cierto grado de indefinición también funciona como una herramienta frente a Martín Llaryora. “Cuando tenga esa certeza va a manipular la fecha, así que no hay que dársela”, señaló una voz deloredista. A su vez, advirtió que Juez quedó en una posición incómoda y que el malestar crecerá “si Rodrigo termina liderando el armado”.

La disputa opositora en Córdoba tiene, además, una dimensión nacional. De Loredo busca que los apoyos de Macri y los gobernadores radicales funcionen como palanca frente al poder libertario. En la UCR creen que un eventual liderazgo del radical en el frente violeta no será una concesión de la Casa Rosada, sino el resultado de una acumulación de presiones.

Desde la otra vereda, la lectura es que el poder libertario que administra la hermanísima de Javier Milei apuesta al desgaste del exdiputado para reducir su margen de negociación cuando llegue el momento de cerrar las listas. “Esa es la verdadera jugada”, sintetizó una voz experta en rosca al más alto nivel del poder.

En ese tablero, Juez mantiene su aspiración, Bornoroni construye músculo territorial y De Loredo presiona con sus respaldos nacionales y el control de la estructura radical. La negociación excede quién encabezará la fórmula. Detrás de esa definición también se juega el reparto de los lugares en las listas legislativas y el futuro político de los intendentes.

De Loredo en cónclave UCR, en clave 2027

Dos frentes más para la UCR

La tensión electoral convive con otros dos frentes que atraviesan al radicalismo cordobés. En la Legislatura, el bloque que conduce Alejandra Ferrero y los intendentes del Foro Radical apuestan a una estrategia común frente al Presupuesto 2027. Con las “cajas en rojo”, el reclamo apunta a los fondos adeudados por la Provincia y a ampliar la masa coparticipable. “Es la primera vez que los intendentes no nos piden que aprobemos el presupuesto”, graficó una voz radical para dar cuenta del malestar.

En paralelo, el Comité Provincia que preside Matías Gvozdenovich busca “ordenar” la casa radical. Para eso, convocó al diálogo a dirigentes y legisladores no orgánicos, como Dante Rossi y Graciela Bisotto. La convocatoria alcanza incluso a intendentes que ya tienen vínculos con el espacio libertario, como Tagni y Leopoldo Grumstrup, y a la exdiputada Soledad Carrizo.

Sin embargo, la búsqueda de unidad convive con el avance de los expedientes disciplinarios contra radicales que jugaron para el PJ en las legislativas 2025 y dirigentes que integran el armado de Myrian Prunotto en Hacemos Unidos por Córdoba. La expulsión de la vicegobernadora ya quedó firme.

A ese frente se suma la disputa judicial. El reclamo de Ramón Mestre y Lucas Cavallo ya tuvo respuesta de la cúpula partidaria ante el requerimiento del juez electoral Guillermo Arias, quien la próxima semana se pronunciará sobre la demanda de elecciones internas para definir las candidaturas. En paralelo, Martín Lucas y Carlos Becerra reclamaron explicaciones por la creación de “Hacer Futuro”, el partido político impulsado por radicales juristas del riñón de De Loredo.