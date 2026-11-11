Aumentan el DNI y el pasaporte: los nuevos precios y desde cuándo rigen

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) oficializó un aumento en los aranceles para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte en todo el país. La actualización contempla incrementos de hasta el 100% en determinadas modalidades y modifica los valores de las gestiones regulares, los servicios urgentes y los documentos para ciudadanos extranjeros.

Las medidas quedaron formalizadas mediante disposiciones y una resolución publicada en el Boletín Oficial. Desde el organismo explicaron que la actualización busca sostener los estándares tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos, además de garantizar la sustentabilidad financiera y la reinversión de recursos.

El nuevo esquema alcanza tanto a quienes necesiten renovar su documentación como a quienes deban gestionar por primera vez alguno de estos documentos. Los valores varían de acuerdo con el tipo de trámite y el tiempo de entrega solicitado.

Cuánto costará el pasaporte con los nuevos aranceles

La Disposición 759/2026 estableció que los documentos de viaje pasarán a calcularse mediante Unidades Arancelarias Documentales (UAD), cuyo valor quedó fijado en $1.000 cada una. El pasaporte ordinario, con entrega regular, tendrá un costo de $130.000, luego de un incremento del 30%.

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La nueva escala contempla distintas tarifas según la urgencia del trámite. El pasaporte exprés costará $260.000, mientras que la modalidad de resolución inmediata llegará a $429.000 y estará disponible únicamente en los puntos habilitados.

Los valores establecidos son los siguientes:

•Pasaporte ordinario: 130 UAD, equivalente a $130.000. •Pasaporte exprés: 260 UAD, equivalente a $260.000. •Pasaporte de resolución inmediata: 429 UAD, equivalente a $429.000. •Pasaporte excepcional para extranjeros: 130 UAD, equivalente a $130.000. •Documento de viaje para apátridas o refugiados: 130 UAD, equivalente a $130.000.

El nuevo cuadro tarifario comenzará a aplicarse diez días después de su publicación oficial. La normativa también mantiene una excepción importante: cuando la emisión del documento presente errores formales atribuibles al propio Renaper, la persona titular podrá solicitar una nueva emisión sin costo dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega.

Los nuevos valores del DNI

En el caso del DNI, la actualización fue oficializada mediante la Resolución 151/2026 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y entrará en vigencia el 21 de noviembre. El aumento alcanza a los trámites regulares, las modalidades aceleradas y las gestiones para ciudadanos extranjeros.

La nueva escala establece un valor de $20.000 para el DNI regular y de $40.000 para el documento destinado a extranjeros. Para quienes necesiten una entrega más rápida, el DNI exprés costará $52.000, mientras que la modalidad al instante tendrá un arancel de $114.000.

El cuadro tarifario queda conformado de la siguiente manera:

•DNI regular: $20.000. •DNI para extranjeros: $40.000. •DNI exprés: $52.000. •DNI al instante: $114.000.

En paralelo, el Renaper aprobó mediante la Disposición 755/2026 un nuevo Manual para la aprobación de gratuidad, destinado a regular las exenciones de pago para personas que no cuenten con recursos económicos suficientes. El régimen comenzará a regir a los 30 días corridos de su publicación y prevé una primera instancia de evaluación automática a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

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Cuando el cruce de información no permita otorgar el beneficio de manera directa, la persona podrá presentar una solicitud voluntaria acompañada por un Certificado de Gratuidad, emitido por profesionales de Trabajo Social de instituciones asistenciales. La Dirección de Servicios de Validación de Identidad (DSVI) analizará cada pedido y comunicará la resolución mediante un mensaje de texto al teléfono celular registrado.

La reglamentación también establece que tener un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no garantiza automáticamente la gratuidad del DNI. Sus titulares deberán acreditar igualmente que no cuentan con recursos económicos suficientes, de acuerdo con los criterios previstos en el nuevo procedimiento.

De esta manera, la actualización modifica los costos de acceso a la documentación personal y establece un mecanismo específico para evaluar las solicitudes de exención, con el objetivo de identificar a los sectores que no están en condiciones de afrontar los nuevos aranceles.