El nene que hizo reír al Papa León XIV por su "alto anillito" contó cómo nació la frase viral

El saludo del papa León XIV con los chicos que lo esperaban en el Aeropuerto Internacional Córdoba dejó una de las escenas más recordadas de su visita a la provincia. Entre abrazos, sonrisas y gestos espontáneos apareció Santino, un alumno de 11 años de la escuela República del Perú, que llamó la atención del Pontífice con una frase que rápidamente se viralizó: “Alto anillito”.

El niño formaba parte del grupo de estudiantes que recibió al Papa por el vínculo especial de la institución con la historia de León XIV. Cuando tuvo al Pontífice frente a frente, además de saludarlo, reparó en un detalle que captó inmediatamente su mirada: el anillo papal.

“Me gustó. Muy lindo”, explicó Santino al recordar aquel momento en una entrevista con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

El Papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba | Crédito: AFP

La frase que nació en segundos

Santino contó que no había preparado ningún comentario y que simplemente dijo lo que pensaba al ver la joya.

“Porque el anillo estaba lindo. Me gustó”, relató. “Era grande y todo dorado”.

El niño explicó que la reacción surgió de manera natural y que no imaginaba que esas palabras terminarían recorriendo las redes sociales. “Sí, por todos lados”, dijo al referirse a la repercusión que tuvo el video del encuentro.

La emoción de recibir la bendición

Más allá del momento viral, Santino aseguró que lo que más valoró fue haber podido acercarse al Papa y recibir su bendición.

Según contó, cuando León XIV le tocó la cabeza, pidió por él y por sus seres queridos. “Que me bendiga a mí y a mi familia”, recordó.

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La familia no esperaba la repercusión

Celeste, la mamá de Santino, contó que la participación de su hijo tenía como principal objetivo que pudiera vivir la experiencia y recibir la bendición del Papa, sin imaginar que terminaría convertido en uno de los protagonistas de la jornada.

“Sí, la verdad que estoy muy orgullosa de mi hijo y muy contenta porque el propósito de esto fue que recibiera la bendición, que lo pudiera conocer y bueno, él vino muy feliz por eso”, contó.

La madre explicó que la familia siguió el momento con mucha emoción y que incluso lloraron al verlo acercarse al Pontífice.

“Y bueno, y cuando lo vimos que él que el Papa le tocó la cabeza, la verdad es que quebramos en llanto los dos”, relató.

Santino, hincha de Belgrano y practicante de taekwondo, todavía procesa que una frase espontánea terminó transformándose en uno de los momentos más comentados de la visita papal.