Banderas, emoción y bendiciones: así fue el paso de León XIV por las calles de Córdoba

El papa León XIV llegó este martes al Arzobispado de Córdoba, luego de recorrer las calles de la ciudad a bordo del Papamóvil. Una multitud lo recibió a lo largo del trayecto, con banderas argentinas, cordobesas y del Vaticano, además de carteles, cánticos y muestras de emoción.

Después de celebrar la misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Pontífice se trasladó en un vehículo de seguridad hasta la zona de la Jefatura de Policía, sobre avenida Colón. Desde allí comenzó el recorrido a cielo abierto que lo llevó hasta el centro de la ciudad, donde saludó y bendijo a los fieles apostados a ambos lados de la avenida.

La llegada de León XIV a la zona de la Jefatura de Policía generó una fuerte emoción entre los vecinos que esperaban sobre avenida Colón. Allí realizó el cambio del vehículo de seguridad al Papamóvil, una maniobra que duró alrededor de un minuto y medio y que se desarrolló frente a una multitud.

La banda de música de la Policía de Córdoba acompañó el momento, mientras los fieles lo saludaban desde las veredas y los balcones. El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, también subió al Papamóvil para acompañarlo durante parte del trayecto.

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Uno de los momentos más emotivos frente a la Jefatura tuvo como protagonista a Pietro, un bebé de 10 meses de barrio Poeta Lugones, que llegó junto a sus padres, Ana Arrigoni y José Morán, con la esperanza de recibir la bendición del Pontífice. El pequeño se robó las miradas de los fieles porque estaba vestido con prendas similares a las del Papa. Finalmente, León XIV se acercó y lo bendijo, en una escena que despertó la emoción de quienes estaban presentes.

| Crédito: Ariel Bogdanov

| Crédito: Ariel Bogdanov

Avenida Colón, entre banderas y muestras de emoción

Desde la Jefatura de Policía, el Papamóvil avanzó por avenida Colón entre familias, niños y adultos mayores que esperaban el paso del Pontífice. La convocatoria reunió tanto a vecinos de la ciudad como a visitantes que llegaron desde otras provincias, entre ellas Santa Fe y Mendoza.

A lo largo del recorrido, León XIV saludó hacia ambos lados de la avenida y respondió a las muestras de afecto de quienes lo esperaban. La multitud también se extendía frente a la iglesia María Auxiliadora y en los alrededores de plaza Colón, donde las veredas estaban colmadas de personas que agitaban banderas y registraban el paso del Papa con sus celulares.

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La misma escena se repitió en el cruce de avenida Colón y La Cañada, donde los fieles recibieron a la comitiva con banderas, cánticos y globos amarillos. En la esquina de Colón y General Paz, conocida como la Cruz Mayor, una pancarta le dio la bienvenida con el mensaje: “Bienvenido León XIV a Córdoba, tierra del Santo Cura Brochero”.

El operativo de seguridad acompañó todo el trayecto con motocicletas de custodia, vehículos oficiales y un helicóptero que sobrevoló la zona.

La llegada al Arzobispado

Tras una rápida recorrida por el Centro de Córdoba, el papa León XIV llegó a la sede del Arzobispado, donde lo esperaba una multitud de fieles. Desde el balcón especialmente preparado para la ocasión, el Pontífice dirigió unas palabras a quienes se acercaron para saludarlo y acompañarlo durante su visita.

“Buen día a todos, buenos días. Un saludo a todos en este día de fiesta, gracias a Dios por el don de la fe, por el don de poder compartir así, mirá cuántos han venido a las calles. Gracias”, comenzó.

Luego, invitó a los presentes a agradecer por la vida y el entusiasmo de los jóvenes. “Pero sobre todo, den gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes”, expresó. Acto seguido, preguntó: “¿Dónde están los jóvenes?”, y recibió una respuesta inmediata de los fieles, entre gritos y muestras de emoción.

El Papa también hizo hincapié en la importancia de permanecer unidos. “(Den gracias) por el don de poder estar unidos, unidos todos, siempre convencidos que, cuando estamos unidos, podemos lograr todo”, sostuvo.

“Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente, sigan viviendo su fe. Dios bendiga a toda Córdoba”, agregó antes de impartir la bendición final: “Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Muchísimas gracias y que viva Cristo”, concluyó.