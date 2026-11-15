Casa Golondrina: una casona diseñada por Augusto Ferrari alberga la obra de su hijo León

En el trazado urbano de Villa Allende, a pocos metros de la parroquia Nuestra Señora del Carmen (también ideada por Augusto Ferrari), una vivienda construida hacia mediados del siglo 20 funciona como punto de convergencia para dos generaciones de creadores.

Se trata de Casa Golondrina, una propiedad proyectada por el arquitecto, pintor y fotógrafo Augusto Ferrari (1871–1970) que actualmente exhibe en su interior producciones visuales de su hijo, el artista León Ferrari (1920–2013).

El proyecto surgió a partir de la gestión de Julieta Zamorano Ferrari, nieta de León y directora de la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo, quien buscaba establecer una presencia cotidiana en la provincia para poner en valor la obra arquitectónica de su bisabuelo. Luego de una frustrada intención de compra de otra propiedad en la zona, las actuales propietarias del inmueble, Mónica y Norma Otero —oriundas de Buenos Aires, que adquirieron la casa hace dos años—, le ofrecieron desarrollar la iniciativa en esa residencia catalogada como Patrimonio Histórico.

“Para mí fue mejor todavía, porque ya estaba todo listo y la casa estaba en perfectas condiciones para recibir el proyecto”, explica Zamorano sobre el origen de la propuesta. Además, destaca la singularidad del cruce espacial: “El proyecto era algo inédito, porque es la casa del padre albergando la obra de su hijo; o sea, es una obra dentro de otra, algo imposible de planificar en el tiempo. Es una casa hecha por la mente de Augusto, con obras creadas por la mente de León”.

Obras. Más de sesenta obras realizadas por León se despliegan por las salas de Casa Golondrina.

Un recorrido por la memoria y el espacio

El desembarco de las piezas en Villa Allende comenzó el 24 de marzo de este año, fecha con una gran carga simbólica, tras lo cual se realizaron tareas de iluminación y montaje durante varios meses hasta la apertura formal al público hace dos meses. Desde entonces, la casa abre sus puertas el tercer y cuarto fin de semana de cada mes bajo dos modalidades de acceso, con un cupo máximo de 10 personas para las instancias acompañadas (Ver más abajo).

Por un lado, la visita general permite un tránsito sin guía por el espacio expositivo y el jardín —desde donde se divisan la iglesia y otras construcciones civiles del arquitecto—. Por el otro, las visitas guiadas están a cargo de la propia Zamorano, quien hilvana las piezas con el archivo familiar y el contexto histórico en que fueron concebidas.

Respecto a la recepción del público en estas primeras jornadas, la gestora cultural subraya el impacto intelectual y afectivo por encima del rendimiento financiero, dado que la iniciativa se sostiene exclusivamente con fondos privados. “Nunca va a ser redituable económicamente, pero sí es redituable en la calidad de la experiencia”, afirma. En esa línea, relata episodios ocurridos en la sala, como la visita de 40 estudiantes universitarios de Psicología o la reacción de una religiosa de las Catalinas durante la inauguración: “Cuando leyó la carta al Papa, donde León le pide a Juan Pablo II que saque el infierno, que saque esa idea de la tortura, ella se volvió y me dijo: '¿Dónde firmo?, yo también la quiero firmar'”.

La poesía y la prensa como ejes de lectura

Además de los recorridos habituales, la programación incorpora encuentros temáticos de cuatro horas de duración, diseñados para profundizar en aristas específicas de la producción de León Ferrari. El próximo sábado 28 de noviembre, de 16 a 20, se desarrollará “Todas las palabras sobre la mesa”, un seminario coordinado por la poeta y responsable editorial de la Fundación, Rosa Lesca, enfocado en los textos del artista y su correspondencia con el escritor español Rafael Alberti. “Yo lo propongo para cualquier persona, porque es una forma de abordar el arte desde otro lugar, no tan alejado como cuando está colgado en las paredes o cuando uno va a los museos. Esto es lápiz en mano y poder profundizar en los libros y poemas, y en el recorrido histórico sobre cómo empezó León con la poesía y cómo termina en toda su obra”, detalla Zamorano. A este encuentro le seguirá otro dedicado a la prensa gráfica, material que el artista utilizó como insumo técnico y conceptual, especialmente en trabajos como las ilustraciones para el informe Nunca Más de la Conadep.

El mapa pendiente de Sierras Chicas

Para la directora de la Fundación, la exhibición de la obra de León actúa también como un catalizador para visibilizar la huella de Augusto Ferrari en Córdoba, una figura que considera aún postergada en el ámbito académico y turístico local. “Todavía no está en los programas de estudios y, exceptuando la Torre de los Capuchinos, tampoco está el recorrido en Sierras Chicas, que es bastante amplio”, señala, recordando que cuando su bisabuelo llegó a Villa Allende “eso era solamente sierra, no estaban ni las calles”.

Para finalizar, el objetivo a mediano plazo es articular el denominado Paseo Ferrari en Villa Allende con un circuito territorial más extenso que una la Iglesia de los Capuchinos, en la capital cordobesa, con San Leonardo en Agua de Oro, donde Claudia González proyectó un centro de interpretación con planos, óleos y fotografías del arquitecto.

Agenda y modalidades de visita en Casa Golondrina

Ubicada en Duarte Quirós 29, en Villa Allende, Casa Golondrina abre sus puertas al público durante el tercer y cuarto fin de semana de cada mes. Para quienes deseen recorrer el espacio expositivo y sus jardines de manera libre y sin guía, la visita general funciona los sábados de 14:30 a 15 y los domingos de 11:30 a 12, con un bono contribución de $10.000.

Por otra parte, las visitas guiadas a cargo de Julieta Zamorano se realizan los sábados en dos turnos, de 11 a 13 y de 16 a 18, a lo que se suma una función especial el domingo 22 de noviembre de 14 a 16. Esta modalidad tiene un valor de $30.000 —con promoción 2x1 vigente durante noviembre y diciembre— y cuenta con cupos limitados que requieren reserva previa. Finalmente, el sábado 28 de noviembre, de 16 a 20, se llevará a cabo el encuentro temático "León y la poesía", coordinado por Rosa Lesca, con un valor de $60.000.