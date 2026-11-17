Mesa Chica cerró su edición 2026 con una convocatoria que reunió a cerca de 50 intendentes de distintos puntos de Córdoba en la sede de Grupo Edisur. El encuentro marcó el final de un año de trabajo del espacio impulsado por Perfil Córdoba para generar diálogo entre los responsables de los gobiernos locales, compartir experiencias y poner en discusión los principales desafíos que atraviesan las ciudades y comunidades del interior provincial.

La última jornada tuvo como protagonista al consultor Fabio Quetglas, quien presentó una mirada sobre el desarrollo territorial y el papel de los municipios en la construcción de economías locales más dinámicas. Su exposición puso el foco en la necesidad de fortalecer las capacidades de cada ciudad, generar empresas, atraer talento y mejorar las condiciones de vida como parte de una estrategia que permita distribuir oportunidades más allá de las grandes áreas metropolitanas.

El planteo recuperó una de las preguntas centrales para las administraciones locales: cómo conseguir que los recursos que produce cada comunidad se conviertan en inversiones, actividad económica y empleo en el propio territorio. “¿Cómo hacemos para que el ahorro local se transforme en prosperidad local? Es un gran desafío argentino”, sostuvo Quetglas ante los jefes municipales.

La discusión también permitió dimensionar la complejidad de la tarea que tienen por delante los intendentes. El especialista los definió como “estadistas de la vida cotidiana” y señaló que los gobiernos municipales deben responder a una agenda de más de 80 funciones, desde la prestación de servicios básicos hasta el control de alimentos, la salud pública y la habilitación de actividades productivas. Una diversidad de responsabilidades que, según planteó, exige ampliar las herramientas de gestión y pensar el desarrollo desde las particularidades de cada territorio.

Ciudades que generen oportunidades

Uno de los ejes de la exposición fue la necesidad de revisar la manera de pensar el desarrollo argentino. Quetglas propuso dejar de mirar solamente las diferencias entre países y observar las desigualdades entre ciudades y regiones. Como ejemplo, mencionó que la renta per cápita de la Ciudad de Buenos Aires es quince veces superior a la de Formosa y que, en un índice de ciudades elaborado durante este año, las diez primeras posiciones correspondieron a localidades de la franja central del país. Salta, la primera ciudad del norte, apareció en el puesto 12.

En ese escenario, planteó que la calidad de vida debe ser entendida como una condición para el crecimiento y no solamente como una consecuencia del desarrollo económico. La posibilidad de atraer y retener talento depende también del acceso a la vivienda, los servicios, las oportunidades educativas y la existencia de un entorno que permita llevar adelante proyectos personales y profesionales.

El consultor mencionó a Tandil y Rafaela como ejemplos de ciudades cercanas a los 100.000 habitantes que lograron combinar calidad de vida y diversificación económica. Y resumió esa perspectiva con una consigna: “Así como en su momento Sarmiento dijo los 100 Chivilcoy, yo siempre digo los 100 Tandiles”. La propuesta apunta a construir localidades con capacidad para generar actividad, integrarse a cadenas de valor y ofrecer alternativas de desarrollo sin depender exclusivamente de las grandes concentraciones urbanas.

Quetglas también advirtió que la tranquilidad y el entorno natural, por sí solos, no alcanzan para volver competitiva a una ciudad. Las comunidades necesitan servicios, infraestructura, oportunidades y espacios de encuentro. En ese sentido, incorporó el concepto de convivencialidad como una dimensión que tendrá cada vez más peso en la agenda pública, frente a una sociedad atravesada por estímulos permanentes y ritmos de vida que no siempre se corresponden con las necesidades de las personas.

El desafío de transformar el ahorro en desarrollo

Otro de los puntos centrales fue el papel de los municipios en la generación de empresas y empleo. Para Quetglas, no alcanza con ofrecer beneficios impositivos o infraestructura para atraer inversiones: también es necesario promover emprendimientos, facilitar el acceso al capital semilla y crear condiciones para que el conocimiento pueda convertirse en bienes y servicios.

En ese sentido, comparó la cantidad de empresas formales que existen en Argentina y Chile: mientras el país registra 14 empresas cada 1.000 habitantes, el país vecino alcanza las 45. “Para que haya empleo tiene que haber empleadores. Sin empleadores es difícil”, advirtió. La generación de empresas aparece así como una pieza central para fortalecer las economías locales y evitar que los recursos y el talento terminen concentrándose en los grandes centros urbanos.

La jornada permitió, además, volver sobre el sentido de Mesa Chica como ámbito de vinculación institucional. A lo largo de 2026, el espacio reunió a intendentes y jefes comunales de distintas regiones de Córdoba para intercambiar experiencias, poner en común problemáticas y debatir sobre los desafíos de la gestión. Aunque las realidades y escalas de cada localidad son diferentes, buena parte de sus agendas converge en la necesidad de sostener servicios, responder a las demandas vecinales e impulsar oportunidades para sus comunidades.