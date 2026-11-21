Gustavo Coleoni es un entrenador con ilusiones y aspiraciones. Con las cualidades que lo caracterizan, ya prepara el 2027. Es que en las últimas horas se confirmó que continuará al frente de Racing de Córdoba durante la temporada que viene en la Primera Nacional. Pero avisó: quiere un equipo que sea protagonista. En Nueva Italia eso es música para los oídos de los hinchas albicelestes.

Después de varias reuniones, diferencias en la negociación y conversaciones que se extendieron durante los últimos días, el entrenador y la dirigencia llegaron a un acuerdo para renovar el vínculo y darle continuidad a un proyecto que tendrá como principal desafío reposicionar a ‘La Academia’ en el certamen y tener pretensiones. La confirmación de la continuidad del ‘Sapito’ es una de las primeras certezas para el armado de la próxima temporada.

Ahora, la dirigencia —en conjunto con el entrenador— avanzará sobre la planificación deportiva, evalúa las salidas, define las incorporaciones, para comenzar a darle forma a un plantel que buscará competir desde las primeras fechas.

Claro, no fue fácil llegar a buen puerto, aunque ambas partes tenían sintonía en cuanto a dónde querían llegar. Por eso, las negociaciones tuvieron sus buenos capítulos. Del lado de Racing, las conversaciones estuvieron encabezadas por el presidente Manuel Pérez y el vicepresidente Tomás Pochettino, mientras que Coleoni participó acompañado por su representante, Leonardo Gasseuy. Existieron diferencias que demoraron el acuerdo aunque, finalmente, las partes encontraron un punto de coincidencia.

“De los dos lados queríamos hacer un proyecto juntos”, expresó Coleoni al referirse al entendimiento con los dirigentes. La frase sintetiza el espíritu del acuerdo y la intención compartida de darle continuidad al proceso, con una planificación que exceda la urgencia de los resultados inmediatos.

La base.

El ‘Sapito’ asumió en el club ‘académico’ a mitad de año, en un contexto complejo, con un equipo que atravesaba una campaña irregular y que había quedado comprometido en la lucha por conservar la categoría. Su llegada permitió estabilizar al grupo y alcanzar el objetivo prioritario: asegurar la permanencia en la Primera Nacional.

Los números de su ciclo registran 18 presentaciones, con cinco triunfos, cinco igualdades y ocho caídas. Racing terminó en el decimotercer puesto de la Zona A, lejos de los lugares de clasificación al Reducido, aunque la situación deportiva que encontró el entrenador en su desembarco explica buena parte de las prioridades que marcaron aquella etapa. Eso fue clave para definir la continuidad. Porque, ahora, el escenario pinta diferente ya que el entrenador tendrá la posibilidad de conducir la pretemporada desde el comienzo, intervenir en las decisiones del mercado de pases y trabajar con futbolistas seleccionados de acuerdo con su idea. El DT dispondrá de tiempo para construir una estructura propia, con una identidad definida y aspiraciones superiores a las de la última campaña.

A propósito, el propio Coleoni, en declaraciones al programa Futbolémico, dejó en claro cuál será la ambición que guiará el próximo campeonato: “Tengo mucha ilusión de poner a Racing en un lugar de competencias importantes. Quiero que Racing pelee y sea protagonista”, manifestó; y ese “protagonista” todavía hace eco en el estadio Miguel Sancho. Su declaración establece el horizonte deportivo para 2027: dejar atrás una temporada de dificultades y conformar un equipo capaz de instalarse en la discusión entre los primeros puestos.

Renovación.

La conformación del plantel aparece como el siguiente gran capítulo. La idea conversada entre Coleoni y la dirigencia contempla una renovación importante, con varias bajas y un grupo de incorporaciones que respondan a las características pretendidas por el cuerpo técnico. La intención pasa por equilibrar las distintas líneas, sumar jerarquía y conseguir alternativas que permitan sostener una estructura competitiva durante un torneo extenso.

“De todas las categorías, la más difícil es esta. No tenés idea quiénes van a ser los equipos que pueden ascender”, analizó el técnico ‘académico’, en referencia a la incertidumbre que atraviesa cada edición de la Primera Nacional y a la complejidad de anticipar el nivel de los rivales.

En ese contexto, el presupuesto y la elección de los refuerzos tendrán un papel determinante. Coleoni planteó la necesidad de administrar los recursos con criterio y evitar una acumulación de nombres sin una planificación futbolística detrás. “No se puede traer a 14 jugadores con trayectoria. Hay que ser muy inteligente en el armado”, advirtió.

La evaluación del técnico apunta a construir un equipo equilibrado, con experiencia en los puestos necesarios y con futbolistas capaces de responder a las exigencias de una competencia extensa. Según estimó, Racing necesita incorporar, como mínimo, tres jugadores por línea. Una cantidad que permite dimensionar la magnitud de los movimientos previstos para el mercado de pases.

Entre los nombres que forman parte de su consideración aparece el delantero Pablo Chavarría, a quien Coleoni destacó por su compromiso y su influencia dentro del vestuario. “Lo veo con muchas ganas, es un ejemplo dentro del grupo”, señaló sobre el ex-Belgrano.

Mientras la dirigencia y el cuerpo técnico avanzan sobre la planificación, el plantel comenzó a registrar movimientos. La vuelta a los entrenamientos está prevista para el lunes 30 de noviembre, fecha que marcará el inicio de una nueva etapa de trabajo y evaluación de los futbolistas que integrarán el proyecto.

Una de las salidas confirmadas es la del arquero Brian Olivera, quien cerró su etapa en Nueva Italia después de disputar 28 partidos y recibir 32 goles. El guardameta, con pasado en Estudiantes de Río Cuarto, se convirtió en una de las primeras bajas oficiales de cara a la próxima temporada.

A esa partida se suma la de ‘Fran’ Monticelli, quien había comunicado su despedida de la institución mediante sus redes sociales.

En cuanto a la preparación física y futbolística, Racing repetirá una metodología conocida: al igual que en temporadas anteriores, la pretemporada se desarrollará durante los primeros días de enero de 2027 en el predio El Norte, ubicado en Río Segundo.

El mensaje del entrenador quedó planteado desde el primer momento: “Quiero que Racing peleé y sea protagonista”. La renovación ya está encaminada y el próximo paso consistirá en trasladar esa ambición al armado del plantel y, posteriormente, al campo de juego.

Definición del segundo ascenso

* La Primera Nacional entra en una etapa decisiva. Después de los octavos de final del Reducido y con Godoy Cruz ya ascendido a la Liga Profesional, como ganador de la final por el primer ascenso, ocho equipos continúan en carrera por acceder a la máxima categoría.

* Los encuentros de ida se desarrollarán este fin de semana, mientras que las revanchas quedaron programadas para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

* Las llaves son: Ciudad Bolívar-Atlanta; Colón de Santa Fe-Deportivo Morón; Gimnasia de Jujuy-Deportivo Madryn, y Gimnasia y Tiro de Salta-Tristán Suárez.

* Los equipos mejor ubicados en la fase regular mantendrán la ventaja deportiva. En caso de igualdad en el resultado global de la serie, avanzará el conjunto que haya terminado más arriba en la tabla de posiciones.

* Los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales del Reducido.