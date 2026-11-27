En la Cámara 12ª del Crimen comenzó el juicio oral contra Gabriela Nahir Fernández (34), una mujer trans acusada de perpetrar una saga de agresiones y abusos sexuales contra siete internas mientras permanecía alojada en el pabellón femenino del Establecimiento Penitenciario N° 3 (EP3) de la provincia.

El proceso genera una fuerte expectativa en el ámbito jurídico y social por constituir un verdadero "leading case" o caso testigo sobre las implicancias de la Ley de Identidad de Género en el régimen carcelario, el impacto de la autoatribución de identidad y los protocolos de resguardo de la integridad física de las reclusas en los establecimientos de mujeres.

La acusación pública está liderada por la fiscal de Cámara, Laura Battistelli, en un debate que se desarrolla bajo la modalidad de tribunal colegiado con la incorporación de dos jurados populares escabinos.

Por los ataques a sus compañeras, el Servicio Penitenciario resolvió alojarla en el Centro de Alojamiento Diferenciado (CAD) de Bouwer. Está en una celda individual, en un pabellón de hombres, bajo custodia de personal mixto, masculino y femenino. Es una situación idéntica a la de Javier Grasso.

Fiscal Laura Battistelli

Condena por violencia machista

La trayectoria penal de Fernández incluye una condena previa dictada en 2017 a tres años y tres meses de prisión por delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad cometidos contra una expareja.

En el juicio -que continuará hoy- se le atribuyen diversos episodios de violencia física, privaciones ilegítimas de la libertad calificadas, lesiones leves, amenazas y desobediencia a órdenes de restricción cometidos contra dos exparejas mujeres. Ocurrieron entre 2019 y 2023, momento en el cual Fernández se relacionaba y expresaba desde el género masculino con el nombre de Gabriel Emanuel Fernández.

Una vez detenido/a, tras ampararse en el marco legal de la identidad de género, como Gabriela Fernández fue alojada en el Establecimiento Penitenciario N° 3 de Mujeres.

Siete ataques sexuales

De acuerdo con la requisitoria fiscal del expediente principal, una vez alojada en el sector carcelario de mujeres, Fernández habría desplegado un patrón reiterado de violencia y sometimiento contra sus compañeras de encierro.

La instrucción determinó que la imputada aprovechaba el temor que infundía en el pabellón —donde integraba los grupos de internas violentas conocidos bajo las denominaciones de "Manda más", "La Ranchada" o "Plumas"— para ingresar a las celdas y abordar a las víctimas en situación de indefensión.

Los hechos imputados comprenden:

•Abusos sexuales simples y gravemente ultrajantes: Agresiones físicas y tocamientos reiterados bajo amenazas y violencia en las celdas y áreas comunes del penal. •Accesos carnales calificados por transmisión de enfermedad: Múltiples abusos sexuales con acceso carnal continuados y consumados en perjuicio de varias reclusas (identificadas como A.C.F., G.M.Z. y M.J.O.). El plexo acusatorio agrava estos delitos al constatarse que Fernández actuó a sabiendas de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave y crónica.. •Ataques con uso de armas e intromisión de objetos: Tentativas de abuso carnal bajo la amenaza de tijeras y un episodio perpetrado de forma conjunta con otras dos internas imputadas, que también están acusadas en el juicio. Ellas son Rocío Belén Montoya e Ingrid Roxana Florindo quienes habrían colaborado para someter a una víctima e introducirle un objeto en la cavidad vaginal. Ambas son juzgadas junto a Fernández por estos hechos. • Defensora pública Ana Pagliano

Representación de las víctimas

En el expediente actúan como querellantes particulares seis de las víctimas golpeadas por los abusos, quienes cuentan con el patrocinio técnico de la Defensora Pública Ana Inés Pagliano.

Durante el desarrollo de las audiencias, el tribunal escuchará la prueba testimonial y pericial tendiente a determinar la responsabilidad penal de Fernández y de las coimputadas, mientras el fuero penal cordobés sienta un precedente clave sobre la seguridad, convivencia y resguardo de los derechos humanos en el sistema penitenciario femenino.