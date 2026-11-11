Comercio PyME en Córdoba: la caída de las ventas se desaceleró a 5,6% y volvió a crecer el pago al contado

El comercio minorista de la provincia de Córdoba cerró octubre con números en terreno negativo, aunque consolidando un sendero de moderación en la contracción de la actividad. De acuerdo con el último informe de coyuntura elaborado por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), las ventas de los pequeños y medianos establecimientos cayeron un 5,6% interanual en cantidades vendidas.

Si bien el resultado refleja que el mercado interno continúa atravesando una fase de debilidad, la cifra muestra una clara desaceleración en comparación con la caída del 8,2% registrada en octubre de 2025 (y lejos del desplome del 12,1% anotado en 2024).

Sectores golpeados y pocas excepciones

El relevamiento, realizado sobre 380 comercios de 11 sectores comerciales en la capital e interior provincial, expuso que la retracción del consumo afecta de manera generalizada a la mayoría de los rubros tradicionales:

Los más afectados: Las bajas más pronunciadas del mes se registraron en Muebles y decoración (-10,3%), Perfumería y cosmética (-7,9%), Alimentos y bebidas (-7,2%) y Ferretería y materiales de construcción (-6,8%).

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Bienes durables e indumentaria: Artículos deportivos (-6,7%), Juguetería y librerías (-6,0%), Indumentaria (-5,6%), Calzado y marroquinería (-5,4%) y Electrodomésticos y electrónica (-4,5%) también cerraron en rojo.

Las excepciones: Solo dos sectores lograron escapar a la tendencia negativa en la comparación interanual: Neumáticos y repuestos, que lideró la recuperación con un avance del +5,1%, y Farmacia, que anotó una leve mejora del +1,1%.

Cambio en los medios de pago y la apuesta a la financiación

Un dato sobresaliente del reporte de octubre fue la variación en el comportamiento de pago de los consumidores. El uso del contado (efectivo, débito y transferencias) creció 8 puntos porcentuales, pasando de representar el 54% de las operaciones en septiembre al 62% en octubre. En contraposición, las compras con tarjeta de crédito cedieron del 46% al 38%.

Ante este escenario de cautela en el uso del plástico y necesidad de reactivar la demanda, el sector comercial apuesta fuertemente a los programas de financiamiento estatal y privado. En ese marco, el presidente de Fedecom, Fausto Brandolín, participó de la presentación realizada por el gobernador Martín Llaryora para la ampliación del programa Cuotazas (a través de tarjeta Cordobesa), que incorporó nuevos rubros y esquemas de hasta 20 cuotas sin interés.

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"La caída se desacelera, pero el consumo aún sigue débil. El desafío para el cierre del año será que esta menor caída se transforme en una recuperación concreta del consumo, con mayor movimiento en los locales y mejores perspectivas para el sector", remarcó Brandolín sobre la coyuntura del comercio PyME en la provincia.