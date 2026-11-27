El Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) cerraron un acuerdo paritario que establece bonos de 150 mil pesos y una suba mensual del 2% hasta agosto de 2027 para los cordobeses estatales.

Además los jubilados provinciales recibirán un bono de 100 mil pesos durante el mes de diciembre .

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¿Cuál es el acuerdo paritario de la SEP?

El titular de la SEP, Sergio Castro, explicó que desde enero hasta julio “ se va a implementar primero un porcentaje de un adicional remunerativo de 15.000 pesos directamente al básico ”.

“Después de ahí más hasta junio va a ser el 2% el porcentaje todos los meses , y si hay una variante dentro de lo que es el IPC que puede llegar a aumentar, automáticamente se practica la cláusula gatillo en el mismo mes”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba .

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Bonos y adicionales

" Hay un porcentaje de 7.000 personas que no estaban cobrando absolutamente nada, simplemente el sueldo pelado. Hemos logrado un adicional de 150.000 pesos que también va a ser movible cada vez que por mes se va a ir aumentando el porcentaje en relación al IPC", precisó.

Castro señaló que para el resto habrá un bono de 150 mil pesos para los meses de enero y febrero.

Y luego agregó: "También se ha elevado el porcentaje por la antigüedad. Ha habido un aumento de 2.3 en relación a lo que veníamos cobrando los compañeros por antigüedad".

"En el tema de la diferencia hemos logrado que se determine un punto más, estaba en 8, nosotros fuimos a 7 , a 1.900.000 pesos. Además de eso también hemos solicitado la modificación del artículo 58, en relación también de la situación de la gente que está de pensionados", indicó Castro.

“Los jubilados también se van a compensar, porque estos porcentajes que van a ir pasando, van pasando directamente el básico, repercute de forma inmediata para los compañeros, y además de eso también van a tener un bono de 100.000 pesos para los compañeros jubilados ”, cerró Castro.