La caída de los fondos coparticipables abrió un nuevo frente de batalla entre la UCR y el peronismo cordobés, en plena discusión del Presupuesto 2027. Mientras los intendentes advierten sobre el deterioro de sus finanzas y las dificultades para afrontar los compromisos de fin de año, el radicalismo renovó su embate por el reparto de los recursos provinciales. En ese marco, la radical Brenda Austin demanda incorporar a la masa coparticipable el Impuesto de Sellos y los fondos que Córdoba recibe de Nación por la Ley de Financiamiento Educativo.

La preocupación tiene números concretos. Según datos del Ministerio de Economía citados por la UCR, las transferencias automáticas a municipios y comunas durante la primera quincena de noviembre alcanzarán los $22.478 millones: una caída nominal del 45,1% respecto de la primera quincena de octubre y del 35,6% frente al mismo período de 2025. Sin computar la inflación, la pérdida real es todavía mayor.

El deterioro viene de meses atrás. En abril, el Foro de Intendentes Radicales había solicitado una audiencia urgente al Ejecutivo provincial para advertir sobre una caída real de entre el 20% y el 23% en la coparticipación, tras nueve meses consecutivos de retroceso. Ahora, al menos 90 municipios y comunas reportan dificultades para pagar aguinaldos y afrontar los compromisos salariales de fin de año sin recurrir a adelantos financieros.

Con las “cajas en rojo”, los gobiernos locales deben sostener servicios esenciales y atender demandas crecientes en salud, infraestructura, saneamiento y educación. En un contexto de recaudación en retroceso, la disputa por los recursos dejó de ser una controversia entre administraciones para convertirse en un problema concreto de funcionamiento y autonomía municipal.

Facundo Torres (HUxC) | Crédito: Cedoc

Fuego cruzado entre la UCR y el PJ

El reclamo radical desató la reacción del PJ. Facundo Torres Lima chicaneó a Matías Gvozdenovich: “Se acercan las elecciones y los caranchos vuelan cada vez más bajo”, y lo acusó de utilizar la preocupación de los intendentes para hacer “política oportunista y partidaria”.

El peronista exhibió la caída nominal de la coparticipación federal (49,6%) y de los impuestos provinciales (20,4%) y apuntó contra Milei, cuyo modelo, dijo, está “reventando a las pymes, golpeando la producción y destruyendo empleo formal”. También cuestionó el acercamiento electoral de la UCR a LLA: “No se puede reclamar federalismo en Córdoba y mirar para otro lado frente a Milei, solamente porque necesitan acordar con él para las próximas elecciones”.

Gvozdenovich advirtió que los intendentes del Comupro también habían expresado su preocupación y defendió el reclamo: “Antes que radicales, somos vecinos de esta provincia”. Además, cuestionó al oficialismo por no conformar la mesa de seguimiento de la coparticipación: “Si tan transparentes son, ¿por qué no aprueban todos los pedidos de informes?, ¿por qué no conforman la mesa?, ¿por qué le huyen al control?”, desafió.

El socialista Matías Chamorro también cargó contra el radicalismo por su acercamiento a los libertarios. “Milei dejó solos a los municipios, comunas y ciudades de Córdoba”, planteó, y reprochó que hablen de coparticipación con “la mirada tuerta”: “Miran a Córdoba, pero a nivel nacional no dicen una palabra sobre los responsables de esta asfixia”.

En el cierre del cruce, Gvozdenovich acusó al PJ de pretender que los radicales reclamen en Buenos Aires y no en Córdoba. También apuntó contra los intendentes peronistas: “Seguro que a ellos la crisis no les llega porque desde el Panal todos los meses les bajan la platita”, retrucó, en alusión a la asistencia financiera provincial, según el color político.

De Loredo junto a legisladores e intendentes | Crédito: Cedoc

Ampliar la masa de reparto a municipios

Más allá del cruce político, Austin puso sobre la mesa una discusión de fondo sobre la distribución de recursos. La legisladora impulsa un proyecto para modificar la ley 8.663 e incorporar al reparto automático el Impuesto de Sellos y los fondos que Córdoba recibe de Nación por la Ley de Financiamiento Educativo 26.075.

Según un informe del Ente de Municipios y Comunas, entre 2017 y 2026 los gobiernos locales dejaron de percibir $766.438 millones, a valores de febrero de 2026, por la falta de coparticipación de Sellos. Un municipio con un coeficiente de distribución del 0,9% habría recibido $6.929 millones adicionales. Además, doce de las 23 provincias ya distribuyen ese tributo entre sus gobiernos locales.

“Es un impuesto distorsivo, que no se coparticipa con los municipios. Es algo que venimos reclamando hace muchísimo tiempo. Córdoba no lo hace, y es un impuesto con el que seguramente esperan seguir recaudando para caja exclusiva del gobierno provincial”, criticó Austin.

El segundo eje apunta al Financiamiento Educativo. En 2026, Córdoba presupuestó $739.795 millones, pero destinó apenas $28.913 millones a municipios y comunas (3,9%). Austin reclama aplicar el parámetro del 20% del régimen de coparticipación. Para 2027, los fondos nacionales subirán a $1.031.908 millones, pero el programa municipal seguirá congelado, al igual que el fondo provincial para mantenimiento de escuelas.

“Vamos a insistir no solo con que se coparticipen los Sellos, sino con que también la Provincia coparticipe lo que recibe de Nación en concepto de financiamiento educativo. Es una vieja deuda pendiente que venimos peleando desde el Congreso hace por lo menos diez años”, aseveró.

La discusión por el reparto

Desde Economía explicaron que la menor cantidad de días hábiles y los corrimientos de vencimientos por los feriados incidieron en el resultado. La expectativa oficial es que la segunda quincena de noviembre permita recuperar el comportamiento habitual de las transferencias.

A su vez, señalaron que los fondos municipales dependen de la recaudación nacional y provincial. Hay una discusión pendiente sobre cómo se distribuyen los recursos y las responsabilidades entre los tres niveles del Estado. La UCR reclama incorporar nuevos fondos a la masa coparticipable, mientras desde el Panal ubica esa discusión en una revisión más amplia del sistema de financiamiento federal.

Con los intendentes haciendo cuentas para llegar a fin de año y el Presupuesto 2027 a las puertas del debate legislativo, el reclamo municipal cobra fuerza. La disputa entre el PJ y la UCR suma un nuevo capítulo, pero la discusión es más de fondo sobre qué porción de los recursos provinciales y nacionales debe llegar a los municipios para que puedan sostener las obligaciones que hoy tienen a su cargo.