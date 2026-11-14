Con una Iglesia fortalecida por el “efecto Papa”, se consolida un actor clave para la campaña 2027

La visita del papa León XIV dejó en Córdoba algo más que una sucesión de actos multitudinarios y mensajes religiosos. También consolidó la centralidad pública de Ángel Rossi, el arzobispo que viene ampliando su intervención en los debates sociales y políticos de la provincia. Su protagonismo responde al tradicional peso institucional que la Iglesia tiene en Córdoba, pero también a un estilo llano y directo que, en oportunidades, incomoda a distintos sectores del poder.

El trabajo de Rossi para la histórica visita de León XIV en Córdoba fure arduo y pocos dudan de alguna injerencia en la decisión del Vaticano en el desembarco mediterráneo. Rossi cuidó especialmente que la gira papal no fuera utilizada para que nadie obtuviera rédito partidario. La consigna del Vaticano, avalado por el Arzobispado, fue clara: el Pontífice no llegaba para respaldar a un gobierno ni para confrontar con otro sector.

Con el resultado puesto, no sólo en el Panal respiraron aliviados por el mega operativo que desplegó la Provincia durante la visita papal (que demandó cinco meses de preparación). En el Arzobispado se mostraron exultantes con las muestras de fe que despertó el papa estadounidense/peruano y por el mensaje que dejó en Córdoba.

“La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG”, fue el título de todos los medios, pero desde el Arzobispado fueron más allá. “El papa dijo textual: El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello. Sin olvidar que quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo”.

Cuando se dirigió a León XIV, fue claro: le agradeció al Pontífice por “un Evangelio anunciado con los pies, pisando nuestro barro” añadiendo que ese ejemplo impulsa a recorrer “los rincones oscuros de nuestras ciudades y pueblos, los pasillos de nuestras cárceles y las guardias de los hospitales”. “No están permitidos los brazos cruzados de los indiferentes y los brazos caídos de los fatalistas. Para que no callemos por vergüenza ni por miedo”, remató.

Es el mensaje que viene bajando Rossi desde hace un tiempo, con intervenciones que exceden desde hace tiempo las cuestiones estrictamente religiosas. El cardenal reclamó paritarias justas, cuestionó con extrema dureza el juego online, visitó centros públicos de salud para reconocer el trabajo de sus equipos y participó de iniciativas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. “Mantiene muy buenos vínculos institucionales, pero también expresa demandas que pueden incomodar a quienes gobiernan”, sostuvieron allegados a la Iglesia.

Esa exposición es real, palpable. Una encuesta de la consultora Dialogía de octubre consultó a ciudadanos sobre a quién votarían para las elecciones provinciales. La respuesta era abierta y algunos dijeron “Ángel Rossi”. “Es cierto que fue un porcentaje muy chico de respuestas, pero no deja de ser todo un dato porque en el resto de las respuestas aparecieron los políticos que aparecen siempre. No profundizamos el tema, pero está claro que se debe a sus posturas públicas”, sostuvieron desde la consultora.

El árbitro que tendrá voz en 2027



El dato político es que Rossi puede alcanzar una gran influencia en la campaña del 2027. El año próximo seguramente convocará, como lo hizo en mayo del 2023, a los candidatos a gobernador y a intendente a un encuentro institucional en la sede del Arzobispado. El objetivo fue promover una campaña electoral orientada al respeto, el diálogo y el bien común (“que sea una campaña humana”, pidió), priorizando propuestas por sobre descalificaciones.

El dato no es menor porque la campaña que comenzará en breve (aunque aún no se conoce la fecha de las elecciones) amenaza con ser feroz. De un lado y del otro, particularmente a partir del uso de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial, algo que ya se vio, por ejemplo, en los comicios de Marcos Juárez este año.

La relación con el gobernador Martín Llaryora es cordial e institucional, aunque atravesó momentos problemáticos. Con Daniel Passerini, en cambio, el vínculo es más fluido. De hecho, una de las primeras actividades de Rossi tras la partida del papa del país, fue recorrer junto al intendente el avance de obra la Casa de la Obra Papa Francisco, un espacio de alojamiento y acompañamiento para personas en situación de calle, iniciativa que es impulsada por la Arquidiócesis de Córdoba en conjunto con la Municipalidad, la Universidad Nacional y distintas organizaciones sociales.

El interrogante es cómo se acomodarán los principales dirigentes de la oposición, particularmente Gabriel Bornoroni, la relación que aparece como la más incómoda, a partir de las críticas del Arzobispo al gobierno de Milei (“si la gente dice que no llega a fin de mes es porque no llega”, fue una de las últimas definiciones sobre el gobierno libertario) y la turbulenta relación que el propio Milei mantiene con la Iglesia argentina.