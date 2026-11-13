Córdoba: confirmaron la prisión preventiva para un ginecólogo acusado de abusar a una paciente

La Justicia confirmó este jueves la prisión preventiva para un ginecólogo acusado de abusar sexualmente de una paciente de 20 años en la ciudad de Córdoba.





Segundo juicio a dos policías de Río III por provocar un trágico incendio con bombas molotov

Detenido en Bouwer

El viernes 11 de septiembre, la joven denunció los hechos presuntamente ocurridos en una consulta ginecológica, mientras que ese día se ordenó la detención del médico de 58 años, quien está alojado en la cárcel de Bouwer.

El juez sostuvo que Oscar González y Alejandra Bengoa contribuyeron en partes iguales al siniestro

Acusado de "abuso sexual"

Además, el 26 de octubre se dictó la prisión preventiva que se encuentra firme y la causa fue caratulada como “Abuso sexual con acceso carnal por actos análogos -por introducción de partes del cuerpo-”, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial a través de su sitio oficial.

El sindicado permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción interviniente en la investigación.

Fuente: NA.