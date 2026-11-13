Córdoba es la tercera provincia con más conflictos laborales del país: las PyMEs y la industria lideran el ranking

La provincia de Córdoba se ubica como la tercera jurisdicción con mayor volumen de conflictividad laboral en la Argentina, al concentrar el 6,9% del total de casos registrados entre enero de 2024 y los primeros días de noviembre de 2026.

Así se desprende del último informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que sistematizó 953 episodios en los sectores público y privado a partir del seguimiento de coberturas periodísticas y registros sindicales.

Dentro de la distribución geográfica, la región centro del país acaparó el 54,8% de los conflictos. En ese mapa, Córdoba contabilizó 66 episodios, ubicándose únicamente por detrás de la provincia de Buenos Aires (266 casos, equivalente al (27,9%) y Santa Fe (99 casos, el 10,4%), y superando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5,7%) y Entre Ríos (3,9%).

El impac​to en las PyMEs y los casos locales

El estudio señala que las PyMEs constituyen el segmento más expuesto en el entramado empresarial, concentrando el 41% de los conflictos laborales del período. Les siguen los conglomerados extranjeros (23,5%), las grandes empresas (21,8%), los grandes grupos económicos (9,7%) y las firmas estatales (4%). Asimismo, el 74,2% de los episodios correspondió a compañías de capital de origen nacional.

Por rama de actividad, la industria explicó el 65,3% de los casos a nivel nacional, con mayor incidencia en los rubros textil, alimenticio, metalúrgico y siderúrgico, seguida por los servicios (15,9%), el comercio (8,4%), el sector primario (7,9%) y la construcción (2,5%).

En territorio cordobés, el informe repasa situaciones recientes dentro del sector metalmecánico, agroindustrial y automotor:

•Metalfor: Con plantas en Marcos Juárez y Noetinger, la fabricante de maquinaria agrícola atravesó atrasos salariales desde 2025, abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis en julio de este año, aplicó un plan de 225 retiros voluntarios en agosto y solicitó su concurso preventivo en noviembre. •Stellantis: En el sector automotor local, el reporte recoge la parálisis de producción durante siete semanas en su planta de Córdoba.

De los despidos a los cierres y concursos

Otro dato relevante del relevamiento es la aceleración en la frecuencia y gravedad de los episodios durante el último año. Mientras que entre enero de 2024 y octubre de 2025 se registró un promedio de 25 conflictos por mes, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 la media escaló a 33 casos mensuales.

Si bien los despidos encabezaron la tipología acumulada de todo el período con el 53,7% de los casos, en un contexto de pérdida de 437.611 puestos registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2026 según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), los desenlaces estructurales ganaron participación en 2026.

Según CEPA, los cierres de plantas o empresas, quiebras y concursos preventivos pasaron de representar el 6,2% de los conflictos en 2024 al 17,6% en 2025, y treparon al 39,9% en lo que va de 2026. Puntualmente en el segundo semestre de este año, más de la mitad de los episodios relevados (56,5%) derivó en alguna de esas tres instancias, y al menos 46 firmas de la base de datos pasaron de aplicar suspensiones o recortes iniciales a presentar concurso o cerrar sus puertas en los meses posteriores.