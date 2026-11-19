El mapa comercial de Córdoba atraviesa un proceso de transformación. Mientras el área central enfrenta mayores niveles de vacancia y una pérdida de actividad fuera del horario administrativo, distintos sectores de la ciudad consolidan nuevos polos comerciales vinculados al crecimiento de los barrios y a una demanda cada vez más orientada al consumo de cercanía.

La expansión de los desarrollos inmobiliarios, la consolidación de urbanizaciones residenciales y los cambios en los hábitos de compra están modificando la geografía del comercio minorista. En ese escenario, corredores como avenida Valparaíso, Camino a San Carlos, Recta Martinoli, avenida Gauss, San Vicente y barrio Yofre ganan protagonismo, con propuestas que combinan comercios tradicionales, gastronomía, servicios y espacios de encuentro.

El fenómeno también se refleja en el mercado inmobiliario comercial. Según datos del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), la vacancia en el área central ronda el 17%, mientras que en corredores periféricos consolidados, como Camino a San Carlos, se ubica por debajo del 10%.

“Hay una relación directa entre el crecimiento habitacional y el desarrollo de los locales comerciales. Cuando se consolidan barrios y urbanizaciones, aparece una demanda que necesita resolver sus consumos cotidianos cerca de su vivienda”, explica Lucas Péndola, presidente del CPI.

Uno de los casos más representativos es Manantiales, que actualmente concentra alrededor de 40.000 habitantes y cuenta con más de 200 comercios en desarrollo. Una escala demográfica que permite sostener una oferta cada vez más amplia de bienes y servicios, sin necesidad de trasladarse hacia el centro de la ciudad.

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En la zona sur, el crecimiento también se observa sobre avenida Valparaíso, Camino a San Carlos y Camino a San Antonio, además de las áreas de influencia de urbanizaciones como Cañuelas, Ayres del Sur y Barrancas. En el norte, en tanto, se destacan Recta Martinoli, avenida Gauss y los sectores próximos a Lomas de los Carolinos y La Ruana.

La consolidación de estos corredores responde, además, a una transformación de los hábitos de consumo. Las compras cotidianas, los servicios, la gastronomía y distintos rubros especializados encuentran en los barrios una demanda creciente. Nueva Córdoba también aparece como un ejemplo de densificación, con una oferta comercial y gastronómica asociada a su concentración residencial.

El centro pierde locales frente a los nuevos corredores

El crecimiento de los polos comerciales periféricos contrasta con la situación del área central. El relevamiento del CPI muestra una diferencia significativa en los niveles de vacancia y en los valores de alquiler, dos indicadores que permiten dimensionar el cambio en la distribución de la actividad.

Para un local comercial de aproximadamente 40 metros cuadrados, los valores mensuales de referencia se ubican entre $600.000 y $700.000 en una galería del centro y entre $1 millón y $1,2 millones para un inmueble a la calle. En Manantiales, en cambio, un espacio de dimensiones similares puede alcanzar los $1,5 millones.

La diferencia evidencia que determinadas ubicaciones periféricas consolidadas ya superan en valor locativo a sectores del área central. En paralelo, durante los últimos 12 meses se registró un estancamiento generalizado de los alquileres comerciales. Frente a un mercado con menor demanda, los propietarios priorizan conservar a sus inquilinos y evitar que los inmuebles queden desocupados.

Para Péndola, una de las principales explicaciones del retroceso del centro está vinculada con los problemas de accesibilidad y logística. Un relevamiento interno de la Mesa de Enlace del Centro, realizado sobre 20 grandes empresas que trasladaron sus oficinas fuera del área central, identificó que la totalidad señaló dificultades logísticas como un factor determinante.

Entre los principales obstáculos aparecen las complicaciones para el ingreso y la distribución de mercadería, la congestión vehicular, los cortes de calles y la falta de estacionamiento para clientes y proveedores.

A esto se suma una menor actividad comercial una vez finalizada la jornada administrativa, con locales y galerías que pierden movimiento después del cierre de las oficinas y comercios.

La transformación no implica necesariamente la desaparición de la actividad en el centro, sino una modificación de sus funciones. En ese sentido, comienza a ganar terreno una configuración más vinculada con oficinas, servicios y turismo, mientras que buena parte del consumo cotidiano se desplaza hacia los barrios.

Una estrategia para organizar los corredores comerciales

En paralelo a estos cambios, la Cámara de Comercio de Córdoba impulsa un proyecto para consolidar los corredores comerciales de la ciudad. La iniciativa, encabezada por Fabián Serveto, busca reunir a los comerciantes de cada sector, identificar problemas comunes y desarrollar acciones para mejorar la experiencia de compra y atraer consumidores.

«La propuesta parte de una premisa: los corredores comerciales no se construyen únicamente por la concentración de locales, sino también por la capacidad de los comerciantes de generar una identidad propia y convertir el espacio público en un lugar atractivo», explica Serveto.

“No esperen que venga el Estado a solucionarles la vida. Los comerciantes tienen que juntarse, organizarse y generar sus propios atractivos”, es la filosofía que plantea para explicar el funcionamiento del proyecto.

La Cámara funciona como articuladora entre los comerciantes y distintos actores, facilitando mesas de trabajo, convenios de difusión, contacto con medios de comunicación y propuestas culturales o de entretenimiento. La idea es que cada corredor defina una agenda de acuerdo con su identidad y las características de su público.

Entre los corredores tradicionales aparecen San Vicente, con su identidad barrial y actividades culturales; barrio Yofre, especialmente sobre calle Altolaguirre, donde se desarrollan iniciativas como la “Noche de las Compras”; y Ruta 20, uno de los ejes comerciales de mayor concentración en el sudoeste de la ciudad.

También hay proyectos orientados a rubros específicos. En la zona norte, el objetivo es consolidar un distrito de la moda y la decoración sobre Recta Martinoli, Rafael Núñez y Tejeda. En avenida Castro Barros, históricamente vinculada con el sector del mueble, se proyecta ampliar la identidad comercial hacia la venta de automóviles nuevos y usados.

Manantiales representa uno de los casos más recientes de expansión, con más de 200 comercios que comienzan a construir una identidad propia. En la zona sur también se suman los complejos comerciales vinculados con el crecimiento residencial de los alrededores del Jockey Club, Camino a San Carlos y Camino a San Antonio.