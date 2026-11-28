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(Enviado especial)

Colores, palabras, voces; lo primero que te cautiva, al llegar a la isla de Curaçao, es eso... colores, palabras, voces. Nada más y nada menos. Y se percibe en la vista, el oído y el corazón. Claro, no es casualidad que los españoles, los primeros en colonizar estas tierras, creyeran que esta isla tenía un efecto sanador, y por eso la llamaban La isla de la Curación -de ahí su nombre, según algunas leyendas-; y los portugueses –según otras leyendas- la llamaban La isla del Corazón (Curazao). Entonces los nativos de este paraíso caribeño le dicen: La isla para curar el corazón.

Azul, verde, amarillo, blanco, rojo, colores que abundan. Los sentidos se activan. Las edificaciones tienen en sus diversas fachadas estas pinturas, con sus múltiples tonalidades, desde hace siglos. Decirle pintoresco es poco. La gente es colorida, quienes viven los doce meses del año aquí, y también, quienes la visitan.

Colores colores colores, colores. Imaginen un collage y viajarán a esta isla meridional del Caribe desde donde estoy escribiendo esta crónica de viaje. Levanto la vista y veo rosa, bordó, verde claro, naranja, celeste, turquesa y la lista continúa. Curaçao es una experiencia sensorial completa. Sin dudas. El viento es cálido, se siente en la piel. El sol se siente en la piel. Curaçao te sorprende y te deja con la boca abierta apenas llegás.

Y está lleno de luces. La noche brilla. En Curaçao la navidad ya llegó. Todo adornado con motivos navideños, sus puentes, sus casas, sus patios, sus plazas, sus comercios. Brilla. Y la gente que no para de sacarse fotos ante cada motivo de esta celebración anticipada.

En los detalles está la diferencia. Y acá vemos detalles. Pequeños, medianos y grandes detalles. Es que hasta las lágrimas derramadas tienen colores. No exagero, lo pude ver; vi lágrimas de alegría al bailar en una terraza frente a la bahía; vi lágrimas de emoción al escuchar a su enamorado decirle “felices 20 años juntos”; y vi lágrimas de melancolía al salir de Kura Hulanda, el museo de la esclavitud… una experiencia de la que es imposible no quedarte pensando un rato largo. Es que es necesario conocer de dónde venimos para no repetir errores pasados. Es que en los detalles está la diferencia.

Por eso le pregunto a Ryan, quien oficia de guía, ¿cuál es la diferencia de Curaçao con el resto de los países de esta zona del Caribe? Él, sin dudar, responde: “Curaçao tiene cultura, tiene historias. Curaçao, por nuestra historia hubo diferentes países que la ocuparon; y eso ya hace a Curaçao diferente. Los españoles, los holandeses, los franceses y los ingleses, todos ellos en un tiempo ocuparon Curaçao. También tenemos una historia judía muy grande aquí en la isla, y eso nos hace únicos. La gente de Curaçao viene de más de 50 nacionalidades. Y eso es único, y eso también hace a la isla única. La isla tiene unos 158 mil habitantes; y aquí vivimos con todo tipo de religión, todo tipo de etnicidad, juntos en armonía en la isla. Nuestra historia y nuestra cultura nos hace diferentes”.

Curaçao, qué país. Sí, país. Es un país que forma parte del Reino de los Países Bajos. Curaçao, como bien explicó Ryan, tiene una historia. Los restos humanos más antiguos encontrados en esta isla fechan de 2400 antes de Cristo; aunque la colonización comenzó alrededor de los 600 después de Cristo. Abundan lo cultural, lo histórico, el recuerdo en la piel. El choque y (también) la unión de civilizaciones.

Voces, abundan las voces, se escuchan en diversas –también-tonalidades, graves, agudas, chillonas, estridentes, roncas, y perdón por el abuso de adjetivos. Freno. Pero es que cuando hablamos de voces y sus sonidos es complicado llevarlo a la escritura; quizás para Hebe Uhart o Ryszard Kapuściński, o tal vez Gay Talese podrían. Entonces hago una pausa ante esta limitación propia y vuelvo a invitar al lector de Perfil Córdoba a viajar con los sonidos; porque –para ayudarlo- les quiero contar que acá la gente habla cuatro idiomas. Le pongo énfasis: el promedio de la gente que vive en esta isla habla cuatro idiomas, desde pequeños, se lo enseñan en la escuela. Holandés, inglés, español y papiamento (su lengua nativa). Escucharlos hablar en esa lengua es un placer por la sonoridad, ya que posee diversos lenguajes, aunque se parece un poquito al portugués.

Nò…

no ta e enkantonan

tradishonal

di mi tera

ta pone mi sinti

ku mi ta na kas.

Ta e zjeitu,

e kadans melódiko

di mi lenga

na boka

na orea.

(*Identidad, poema en papiamento de la escritora Lucille Berry-Haseth)

Y a este carnaval de sonidos que hay, se debe agregar las voces de los turistas, que llegan, llegan y siguen llegando. El crecimiento de esta industria ha crecido considerablemente después de la pandemia: 185 por ciento se estima el porcentaje de crecimiento de Curaçao en el turismo en el último año.

Y seguirá creciendo. Hasta hace poco la mayoría de los visitantes eran de Holanda o Estados Unidos, pero el gobierno local se está enfocando en seducir el mercado latinoamericano, y se están viendo los frutos; se puede escuchar en las calles familias brasileras, colombianas o argentinas. Esas tonadas inconfundibles. Desde enero del 2027, Aerolíneas Argentinas tendrá, desde Buenos Aires, vuelos directos hasta este destino.

Me gusta saludar a la gente que no conozco, es una costumbre de mi pueblo (Embalse de Calamuchita). Lo practiqué acá, en Curaçao.

¡Hola! Y una sonrisa.

¡Hello! Y una sonrisa.

¡Hallo! Y una sonrisa.

Bon nochi. Y una sonrisa.

Buenas. Y una sonrisa.

En Curaçao la gente te regala sonrisas y colores que curan el corazón.

¿Y la comida? ¿Y las playas? En la próxima crónica sobre este viaje se los cuento.

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(*) Traducción del poema Identidad:

No…

no son los encantos

tradicionales

de mi tierra

los que me hacen sentir

complacida.





Es el hechizo,

la cadencia melodiosa

de mi lengua

cuando suena.