Por Ariel Bogdanov

En el Aeroclub y con las sierras de fondo, La Cumbre presentó su temporada de verano 2026/27 bajo el lema “Vení a vivir el cielo de La Cumbre”. La estrategia de cara al verano de la localidad en el valle de Punilla incluye sumar actividades como paracaidismo, parapentismo y vuelo libre, junto con experiencias de astroturismo y una serie de recorridos pensados para disfrutar del paisaje serrano y los atardeceres, sin descuidar su oferta gastronómica, cultural y deportiva.

La apertura contó con la presencia del presidente de la Agencia Córdoba Turismo (ACT), Darío Capitani; el intendente anfitrión Pablo Alicio; la secretaria de Turismo local, Paola Olmos, y representantes del Ente Mixto de Turismo y del Centro Comercial. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Capitani, quien destacó el perfil de la propuesta local y afirmó: "Quiero reconocer que el nivel y la jerarquía que propone turísticamente La Cumbre eleva la vara y pone a Córdoba en lo más alto. El glamour que le imprime a la agenda de la provincia es realmente destacable".

A su turno, Pablo Alicio sostuvo que tienen muy buenas expectativas para el verano de acuerdo con los primeros reportes que llegan a la localidad. El intendente consideró que el movimiento hacia Brasil aparece con menor fuerza masiva que en veranos anteriores, según relevamientos y consultas con agencias de viajes. Además, resaltó la articulación con el sector privado a través del ente mixto y subrayó la nominación de La Cumbre en los premios Bitácora —junto a Villa General Belgrano y Mina Clavero— entre los destinos mejor promocionados de Córdoba.

Gentileza: La Cumbre

Según el jefe comunal, el comportamiento de los visitantes consolidó cambios tras la pandemia, con mayor peso de las escapadas breves y el movimiento entre distintos puntos del valle. “Ya no es un turismo que tiene 15 días de estadía como ocurría años atrás, sino que también tenemos salidas cortas y un turismo que va de una localidad a otra, por lo cual también trabajamos junto a la comunidad regional, a las otras localidades, para consolidar nuestra región”, señaló Alicio a Perfil Córdoba.

"Los que vienen a nuestra ciudad destacan la excelente gastronomía que tiene La Cumbre, las actividades diversas, lo amplio de las actividades en materia cultural y turística que se pueden hacer", indicó. Y agregó: "Trabajamos en este lugar, en el marco del ente mixto de turismo junto al sector privado para promocionar nuestro destino, hecho que nos ha llevado a ser una de las localidades destacadas en los premios Bitácora, nominada con Villa General Belgrano y Mina Clavero en esta terna de localidades mejores promocionadas de la provincia de Córdoba".

En el plano institucional, marcó diferencias entre el vínculo con la administración provincial y la ausencia de políticas de estímulo a nivel nacional. Valoró la presencia sostenida de la Agencia Córdoba Turismo y del gobierno de la provincia en la promoción y el respaldo a festivales y eventos locales, mientras cuestionó la falta de programas nacionales. "No hay ninguna política pública nacional para apoyar al turismo, algo que nos afecta a todo el país", se lamentó.

Gentileza La Cumbre

Ente Mixto

Desde el Ente Mixto de Turismo local, Goga de Vertiz y Verónica Bessone, en diálogo con este medio, pusieron el foco en la renovación constante de la propuesta cultural y gastronómica de la localidad, mencionando citas como La Noche de Arte, un circuito de más de treinta galerías de arte, una oferta hotelera variada con atención personalizada y el atractivo del astroturismo, que invita a volver año tras año porque el cielo cambia. De Vertiz definió a La Cumbre como un destino signado por la tranquilidad y la calma, y valoró su polo gastronómico al sostener que “donde comas en La Cumbre vas a comer rico, con mucha calidad y con mucho amor”.