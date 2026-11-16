Dequino: “La gente no va a sacar los dólares guardados en el peor momento de su precio”

El economista Diego Dequino sostuvo que “la gente no va a sacar los dólares guardados en el peor momento de su precio”.

“El tema de la inflación ya es un tema de segundo orden, ya desde hace unos meses para la gente. Creo que el mayor inconveniente que todos detectamos en nuestra vida cotidiana tiene que ver con lo que se llama crecimiento en economía. Que haya más plata en la calle, que haya más movimiento”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Recesión, estancamiento económico e inflación es el peor escenario posible”



Análisis de Dequino

“Una cosa también va reñida con la otra, desde el punto de vista del plan del gobierno. Porque hacer más fácil de que gire el dinero en la economía va a crear tensiones inflacionarias y el gobierno no ha logrado aterrizar la inflación debajo del 10 anual, que es lo que querían en ello, o que la mensual empezara con un cero adelante. Me parece que tienen que reinventarse en esta última parte. De alguna manera están obligados a hacer una, no una propuesta diferente, pero sí matizarla”, precisó el analista.

“El gobierno lo que hizo muy bien es, cuando dijo ´no hay plata´, creo que instaló algo que en Argentina hasta ese momento era todo al revés. Veníamos de un plan platita. Era como que la plata se fabricaba. Ahora, de no hay plata a lograr una inflación debajo del 10 anual, y lograr un crecimiento sólido de la economía hay muchas materias al medio”, evaluó.



Además señaló que “esto no se soluciona con una línea de crédito del Banco Nación, no se soluciona con una medida de fin de semana”.

El riesgo país sube: ¿por qué vuelve la desconfianza?

“Dólar barato”

“Ellos mismos se metieron en esta situación. El precio del dólar tiene un doble efecto. Por un lado está el tema de la competitividad famosa, que un tipo de cambio bajo, barato, como tenemos ahora, daña el entramado productivo, pero en una economía como la nuestra, que es bimonetaria, que todo el mundo guarda dólares, ahorra dólares, atesora en dólares, este retraso en el tipo de cambio lo que hace es dañar ese ahorro”, estimó Dequino.

“Por eso, Inocencia fiscal 1, Inocencia fiscal 2, esto de que, de hecho, hasta imagínate, ARCA hace publicidad para que la gente saque la plata del colchón, una cosa inédita, y no logra tener resultado. ¿Por qué? Porque el dólar está muy barato”, insistió.

“La gente no va a sacar los dólares guardados en el peor momento de su precio. Eso muestra que el gobierno tiene un problema ahí. Daña la competitividad, y por otro lado castiga el ahorro que los argentinos hacen, histórica y naturalmente”, aseguró el economista.

“Mientras a ese tema no lo aborden, no alcanza con decir, ´nos van a salir dólares por las orejas´, o sea para que eso pase deberían quebrar la voluntad de la gente de que deje de ahorrar en dólares, Y yo creo que estamos lejos de que pase eso aún”, cerró Dequino.