Cuando un conductor se encuentra con un control de velocidad en una avenida o una calle, la primera reacción suele ser la misma: ¿Por qué acá? ¿Por qué hoy? Es una pregunta legítima y merece una respuesta clara. Un control bien hecho no está ahí por casualidad ni para cumplir con un número de actas. Está porque, antes de instalarlo, alguien analizó dónde, cuándo y cómo se producen los siniestros.

Los números ayudan a entender por qué. Según los reportes de siniestralidad vial publicados por la Municipalidad de Córdoba, en 2025, 58 personas fallecieron en siniestros viales en la ciudad de Córdoba: en promedio, una cada seis días. Es la cifra más baja de los últimos cinco años, casi un 38% menos que en 2023, cuando hubo 93 víctimas fatales. Pero no alcanza. Detrás de cada una de esas muertes hay una familia, amigos y una historia que no se terminó de contar.

Los datos también muestran quiénes están más expuestos. El año pasado, el 86% de las personas fallecidas eran peatones, ciclistas o motociclistas, es decir, quienes no cuentan con una estructura que los proteja. Seis de cada diez víctimas iban en moto, y entre 2021 y 2025 casi un tercio de quienes fallecieron tenía entre 20 y 29 años. A esto se suma un factor que atraviesa todo: la velocidad, que define tanto la probabilidad de que un siniestro ocurra como la gravedad de la consecuencia.

La campaña “Controlar es Cuidar”, que la Municipalidad impulsa junto a la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS), parte de una idea que en el mundo está bien documentada: la fiscalización es una herramienta de prevención. La Organización Mundial de la Salud lo plantea en su manual técnico Road Policing for Road Safety (2026), donde sostiene que el control del tránsito debe apoyarse en la inteligencia y la evidencia, con un fin preciso: disuadir las conductas de alto riesgo.

En el ámbito internacional, ese enfoque se conoce como ILP (Intelligence-Led Policing), una fiscalización basada en inteligencia. En la práctica significa cruzar información: dónde se concentran los siniestros graves, en qué horarios, qué usuarios están involucrados y qué conductas los provocan. Con ese análisis se eligen los puntos y los momentos en los que un control tiene más posibilidades de evitar un siniestro. En una ciudad donde los datos muestran que los jóvenes motociclistas y los peatones son los más afectados, ese es el tipo de información que debería orientar cada control hacia los lugares y las conductas que más los ponen en riesgo. No debería ser arbitrario. Debería ser exactamente lo contrario.

¿Por qué funciona? Porque lo que modifica el comportamiento no es tanto el monto de la multa como la sensación real de que, si uno infringe la norma, va a ser detectado. Cuando esa percepción se instala, la gente ajusta su conducta aunque ese día no haya un control en la esquina. Por eso la fiscalización tiene que ser visible, sostenida en el tiempo y acompañada de comunicación. Un operativo aislado sirve de poco. Una estrategia constante cambia hábitos.

El dato local más medido está en avenida Cardeñosa, donde durante el primer año de controles la proporción de vehículos que circulaban por encima del límite bajó del 24,3% al 10,7%. Menos de la mitad. Eso no se logra solamente con la presencia de controles: se logra cuando quienes conducen comprenden que respetar los límites de velocidad es fundamental para prevenir siniestros y salvar vidas.

Ahora bien, para que el control tenga ese efecto tiene que estar bien hecho. Las buenas prácticas importan tanto como la presencia en la calle: procedimientos claros y estandarizados, personal capacitado, trato respetuoso, equipamiento confiable y un circuito que asegure que lo que se detecta tenga efectivamente una consecuencia. También importa medir: evaluar qué cambió después de cada intervención y corregir lo que no da resultado. Una fiscalización profesional y transparente genera algo fundamental, que es la confianza de la ciudadanía.

Porque el objetivo final no es multar. Es que quien maneja llegue a su casa, y que también lleguen el peatón, el ciclista y el motociclista con los que se cruzó en el camino. El eje es el enfoque de Sistema Seguro, que parte de un principio ético y fundamental: ninguna muerte en el tránsito es aceptable. La próxima vez que un conductor visualice un puesto de control, sabrá que, cuando esté bien planificado, detrás hay un mapa de riesgos, un análisis de datos y una decisión tomada para proteger vidas. Controlar es, en definitiva, cuidar.

(*) Consultora y capacitadora en fiscalización de tránsito

Alianza Mundial para la Seguridad Vial (GRSP)

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.