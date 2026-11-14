Dos acróbatas cordobeses fueron detenidos por ICE en Arizona: familiares denuncian "violación de derechos"

La detención de dos acróbatas cordobeses que trabajaban en el parque temático Epic Universe, de Universal Orlando, generó preocupación en la comunidad artística de Florida y abrió un reclamo de sus familiares en Córdoba. Gustavo Romanello y Agustín Baccega fueron arrestados el pasado 7 de noviembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Arizona, cuando se dirigían al aeropuerto de Phoenix para asistir al funeral de un amigo.

Ambos formaban parte del equipo artístico del complejo de entretenimiento de Universal. Romanello trabajaba directamente para la compañía, mientras que Baccega prestaba servicios a través de una empresa externa. Además, este último se desempeñaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria de Orlando.

La noticia llegó a Córdoba, donde viven sus familiares y allegados, que atraviesan días de angustia e incertidumbre por la situación de los dos artistas. Mónica Benseny, madre de Agustín, expresó su preocupación por la detención y destacó la trayectoria personal y laboral de ambos. “La verdad es que la situación es terrible, tremendamente angustiante, desesperante. Los dos, Agustín y Gustavo, son personas excelentes. Obviamente, uno es mi hijo. A Gustavo lo conocemos desde hace más de 10 años. Son chicos responsables, honestos, cumplidores, trabajadores”, señaló Mónica Benseny, madre de Agustín Baccega, en declaraciones a Spectrum Noticias Florida.

Dos versiones sobre su situación migratoria

El punto central de la controversia está en las condiciones migratorias bajo las cuales ambos permanecían en Estados Unidos. Según sus familiares, Romanello y Baccega ingresaron legalmente al país en 2020, solicitaron asilo y contaban con permisos de trabajo vigentes mientras aguardaban una resolución sobre sus trámites.

La defensa sostiene que hubo irregularidades en el procedimiento que derivó en los arrestos. Samuel Sketers, abogado de la pareja, cuestionó que las autoridades no hayan realizado una entrevista previa antes de trasladar los casos a una corte de inmigración.

“Normalmente, en este tipo de solicitudes se requiere una entrevista antes de transferir el caso a la corte de inmigración. En el caso de Agustín y Gustavo, el gobierno nunca nos dio esa entrevista. Simplemente los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande”, afirmó el letrado.

Sin embargo, la versión oficial de ICE plantea otro argumento. En declaraciones al mismo sitio, la agencia confirmó que ambos ingresaron legalmente a Estados Unidos, pero sostuvo que excedieron el período de estadía autorizado. También describió los arrestos como parte de una operación selectiva y aclaró que contar con un permiso de trabajo no implica tener un estatus migratorio regular ni impide una detención.

La diferencia entre las posiciones de la defensa y las autoridades migratorias será central en el proceso que enfrentan los dos cordobeses. Mientras sus abogados cuestionan el procedimiento, ICE sostiene que los arrestos se ajustaron a la situación migratoria que atribuye a ambos.

Permanecen detenidos en distintos centros de Arizona

Por el momento, Romanello y Baccega permanecen alojados en centros de detención separados en Arizona. Según informó su abogado, Gustavo ya tiene fecha para una audiencia ante la Justicia migratoria, mientras que Agustín continúa a la espera de que se defina cuándo será escuchado. En Córdoba, sus familiares siguen de cerca las novedades judiciales y migratorias, a la espera de respuestas que permitan conocer cómo continuará el proceso y cuáles son las posibilidades de recuperar la libertad.