La violencia de género al límite de provocar o intentar la muerte de la víctima no cesa. En las últimas 48 horas dos hombres fueron detenidos e imputados por graves hechos en la provincia de Córdoba, que registra hasta esta fecha 11 femicidios consumados.

En Pilar, un hombre de 38 años atacó con un arma blanca a su expareja, pese a tener vigente una orden judicial de restricción. En barrio Santa Isabel II Sección, de la ciudad de Córdoba, una mujer de 39 años sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y permanece internada con asistencia respiratoria. Su pareja, de 45 años, fue detenido e imputado.

Los dos episodios son investigados por la Justicia como tentativas de femicidio, figuras penales vinculadas a la violencia extrema contra las mujeres.

Pilar: atacó a su expareja frente a la comisaría

Uno de los hechos ocurrió durante la tarde del domingo en la localidad de Pilar, donde un hombre de 38 años fue detenido luego de incumplir una medida judicial de prohibición de acercamiento y atacar con un arma blanca a su expareja, de 31 años.

La agresión se produjo en el sector externo de la dependencia policial de esa localidad. La mujer fue asistida por un servicio de emergencias, que constató que presentaba heridas cortopunzantes y dispuso su traslado al hospital local.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el agresor quedó imputado por los delitos de desobediencia a la autoridad y femicidio en grado de tentativa.

El femicidio de la adolescente Agostina Vega movilizó a toda la sociedad.

Barrio Santa Isabel: una mujer con graves quemaduras

Horas previas al episodio de Pilar, desde barrio Santa Isabel II Sección de la ciudad de Córdoba, una mujer de 39 años se trasladó por sus propios medios al Hospital Príncipe de Asturias, luego de sufrir quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de las lesiones, permanece internada con asistencia respiratoria. Su pareja, de 45 años, fue detenido e imputado como presunto autor de las lesiones.

La imputación es por tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

En el marco de la investigación también fueron secuestrados dos teléfonos celulares, que podrían aportar elementos para esclarecer las circunstancias en las que la mujer resultó herida.

Maximiliano Baudraco está acusado del femicidio de su expareja Rocío Belén Gómez en Santa María de Punilla.

11 femicidios en 2026

En todo 2026 Córdoba registra 14 femicidios, más de uno por mes. A nivel nacional, los femicidios suman 266 hasta el 20 de noviembre.

Las víctimas son:

Lourdes Abigail Orellano (26): murió el 5 de enero en el Instituto del Quemado, tras ser rociada con nafta y prendida fuego por dos hombres en barrio San Jorge.

Delfina Aimino (22, Villa María): su cuerpo apareció en un descampado el 1 de enero. Detuvieron a un joven de 23 años, identificado como T.M.

Iris Blanco (33, Pilar): enfermera y madre de cuatro hijos. Murió en marzo tras casi tres semanas internada por la golpiza de su pareja, Ernesto Romagnoli, que está detenido.

Alejandra Villarreal (48): fue encontrada muerta el 2 de marzo. El femicida se quitó la vida. Es Daniel Fernández (58), su exesposo y padre de sus dos hijas, con quien estaba separado hacía una década.

Agostina Vega (14): desapareció el 23 de mayo. Hay cuatro acusados: Claudio Barrelier, imputado por femicidio, y cinco por encubrimiento agravado.

Natalia Delso (38, Morteros): fue encontrada muerta en la vivienda de su expareja, Juan Galván, de 46. La principal sospecha es que él la asesinó y luego se quitó la vida.

Iván Tabella acusado del femicidio de Daniela Villalba fue trasladado desde Buenos Aires la semana pasada. Lo recibió el ministro Juan Pablo Quinteros.

Rocío Belén Gómez (25, Santa María de Punilla): el acusado es Maximiliano Baudraco, su expareja, de 40, que tenía graves antecedentes de violencia familiar y una condena condicional, y estaba en libertad. Se abrió una investigación a las autoridades que debían controlarlo.

Jéssica Núñez (44, Villa Nueva). Están detenidos un hombre y su hija. La familia de la víctima pide que se investigue el hecho como un transfemicidio.

Luciana Ojeda (36): su cuerpo sin vida fue encontrado el 15 de julio en un departamento de Nueva Córdoba. La fiscalía especializada imputó por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género su pareja, Jan Korzeniechi (44), de nacionalidad polaca, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional

Daniela Villalba (29): Fue encontrada sin vida el 21 de octubre en su departamento de barrio Cofico. El acusado es Renato Iván Tabella (28). Fue detenido en Buenos Aires, trasladado a Córdoba para ser indagado y sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas. Lo investigan también por la muerte de Tatiana Fernández (27) en Retiro, Caba.

Romina González (35). Era encargada del bar Morrison. Su pareja, Nicolás Gabriel Pedraza (35) la atacó en el baño del local y luego intentó quitarse la vida.