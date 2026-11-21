En el plano diplomático, Argentina acumula —año tras año— pronunciamientos favorables a su reclamo soberano, o cuanto menos orientados al regreso de las negociaciones bilaterales. Entre tanto, el Reino Unido, dándoles la espalda, apuró la consolidación del status quo existente, con pretensiones de tornarlo irreversible.

La inminente explotación de SEA LION y la creación de un FONDO SOBERANO son las puntas de lanza de esta estrategia. Es la paradoja que enfrentamos. Dos avances muy asimétricos que afectan el horizonte temporal de la controversia.

El 24 de marzo pasado, el Consejo Ejecutivo isleño anunció la constitución de un FONDO SOBERANO integrado por futuras regalías obtenidas de la explotación petrolera. Produciría rendimientos financieros aun agotados los yacimientos, transformando recursos naturales no renovables en autosuficiencia fiscal y patrimonial intergeneracional.

Al publicar su Estrategia de Desarrollo Económico 2026-2040, vinculó expresamente la prosperidad y autosuficiencia económica con la capacidad de defender su "autodeterminación" desde una posición de fortaleza.

SEA LION impactará de manera formidable en una pequeña economía isleña que deberá abastecer, en el corto plazo, a una industria petrolera demandante de logística, trabajadores especializados, alojamientos, servicios, puentes aéreos, abastecimiento de buques, materiales de construcción, comunicaciones y tanto más, para dar respuesta a las nuevas necesidades, entre ellas, un nuevo puerto en Malvinas actualmente en construcción.

Aquel plan estratégico isleño supone la profundización de los vínculos logísticos y comerciales con Sudamérica. En las últimas décadas, los británicos neutralizaron derrotas diplomáticas avanzando en la consolidación de acuerdos y relaciones económicas con Uruguay, Chile y Brasil. Todos ellos, aliados históricos de nuestro país, ratificaron en junio pasado su rechazo a las medidas unilaterales de exploración y explotación de nuestros recursos naturales. ¿Cómo se explica?

Lo cierto es que aún logrando continuos avances en foros multilaterales y regionales, Argentina ve diluirse la solidaridad "efectiva" de sus socios latinoamericanos. Los acuerdos silentes anudados por los británicos han convertido a nuestros vecinos en proveedores de facilidades esenciales, o de provisiones susceptibles de "usos duales" potencialmente conducentes al fortalecimiento del status quo vigente. Sin ese soporte logístico regional, la planificación del gobierno isleño resultaría en extremo difícil de alcanzar, al menos bajo costos, tiempos y beneficios proclamados.

Los proyectos de Navitas para SEA LION contemplan necesidades de transporte marítimo y aéreo, suministros industriales y personal especializado que pueden ser satisfechas apelando a las vinculaciones sudamericanas disponibles.

Punta Arenas, en Chile, es el puerto continental más próximo a los isleños. El corredor marítimo, suspendido en el pasado por falta de rentabilidad, se prepara para operar nuevamente en diciembre. La rentabilidad —se infiere— podría encontrarse en las demandas emergentes de las explotaciones petroleras que requerirán cadenas de suministro más cortas y estables. A pesar de las declaraciones de ambos presidentes, la tensión bilateral escaló cuando el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna, defendiendo el alegado paso inocente del Danstar por aguas argentinas, sentenció: "Los países no piden permiso".

Uruguay, histórico proveedor de un corredor marítimo de suministro comercial y asistencia sanitaria con Malvinas, se ha convertido en una suerte de "hub" estratégico para la consolidación. Desde 2017, la Embajada británica en Montevideo aloja una representación del gobierno isleño, integrada a su estructura diplomática, desde la cual se articulan, bajo supervisión británica, estrategias destinadas a profundizar la conectividad logística, comercial y política con Sudamérica.

Brasil ha demostrado en el pasado reciente capacidades navales para viabilizar la regularidad del abastecimiento isleño, como ocurriera con el mantenimiento del Unispirit en Niterói. São Paulo aparece dentro de las alternativas contempladas en la planificación de vuelos chárter de trabajadores petroleros.

Este inédito escenario obliga a redefinir con urgencia las "líneas rojas" de la diplomacia latinoamericana. Lo que eran situaciones humanitarias o comerciales inevitables adquieren hoy una dimensión nueva, extremadamente compleja. Es preciso esclarecer cuánto contribuyen esos vínculos anudados a consolidar lo que sus gobiernos reclaman negociar.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin lo tradujo con claridad: "cambió la lógica de todo el tema Malvinas", advirtiendo que Uruguay debía pasar a otra fase de reflexión política, tanto a nivel de gobierno como de todas sus fuerzas políticas.

El canciller argentino Pablo Quirno —en la cena del CARI— brindó nítidas definiciones: "La conducta de cada país frente a esta causa definirá la profundidad del vínculo bilateral". Y remarcó que quienes favorezcan directa o indirectamente explotaciones ilegítimas en Malvinas difícilmente podrán aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país, especialmente en infraestructura, energía y minería.

Así, deviene vital operar bajo un nuevo paradigma, muy diferente al utilizado en el pasado, inclusive reciente. La controversia puede mudar su "naturaleza" de manera irreversible en muy poco tiempo.

Por ello, además de atender los frentes diplomáticos y legales, de redefinir las nuevas líneas rojas latinoamericanas, es menester movilizar a quienes, por diversas circunstancias, disponen al presente de "llaves esenciales" para coadyuvar a la resolución justa y pacífica del conflicto.

Estados Unidos comprometió un apoyo militar y logístico en favor del Reino Unido durante la guerra de 1982, condicionado al más pronto retorno a la mesa de las negociaciones. Ningún gobierno británico honró ese compromiso, agravando el pasivo hemisférico que aún hoy continúa afrontando.

Pero existen novedades relevantes. Donald Trump admitió que su gobierno revisa todas las posiciones, incluida Malvinas. Elbridge Colby, figura clave del Pentágono, en la reciente Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas sostuvo: "No necesitamos posesiones imperiales", contraponiendo expresamente los intereses hemisféricos a los de las antiguas potencias imperiales, entre ellas Inglaterra.

Otras llaves de no menor trascendencia las tienen nuestros países hermanos vinculados al MERCOSUR. Debemos encontrar la manera de anudar acuerdos inteligentes, eficaces y estratégicamente beneficiosos bajo este nuevo paradigma. Sin las facilidades continentales que procuraron asegurarse los británicos, les será en extremo difícil lograr la consolidación y poder ampararse en la fuerza de los hechos consumados.

Ha llegado la hora de transformar las victorias diplomáticas en solidaridades eficaces y conducentes, especialmente de nuestros hermanos de América.