Al mediodía del lunes pasado, Andrés Fassi irrumpió en el salón del hotel de Villa Carlos Paz donde se llevaba a cabo el Congreso Internacional de Filiales de Talleres. El mandamás del club albiazul saludó a los asistentes, que lo recibieron con evidentes gestos de asombro, y encaró hacia el púlpito. Luego agarró el micrófono y tomó la palabra. “Fue una sorpresa, nadie sabía que iba a ir”, reveló uno de los organizadores del evento.

Esta vez, el discurso del rey no fue la película que todos conocen: un mensaje enérgico, convincente, encantador. Con tono elevado y ese ritmo acelerado al que él mismo, cada tanto, suele bajarle un cambio con una interjección: “¿eh?”. “Era otro Fassi”, destacó uno de los presentes en el convite. Un breve vídeo que circuló en redes sociales exhibe al máximo dirigente de la 'T' más moderado que de costumbre, casi apagado. Apoyándose en los apuntes que llevaba en un papel y con especial cuidado en el uso del plural a la hora de hablar de la conducción que encabeza.

"Estos son los momentos en los que el verdadero hincha más tiene que estar. Como se dice la tribuna, en las malas mucho más", disparó a modo de arenga, pero nadie le devolvió la pared. En las retinas y los corazones talleristas todavía duele la imagen del palco presidencial vacío en los dos últimos partidos que el equipo jugó en el Estadio Kempes, toda una metáfora de la actualidad albiazul.

"Estos son los momentos en los que el verdadero hincha más tiene que estar. Como se dice la tribuna, en las malas mucho más", disparó Fassi a modo de areng, pero nadie le devolvió la pared.



“Dio la sensación de que Andrés ya no genera lo que generaba antes, ni siquiera a los propios referentes de su gestión”, apuntó un agudo observador de los vaivenes internos de la institución de barrio Jardín. Las imágenes que se viralizaron muestran un auditorio entre disperso y aburrido, y muchas caras de ocasión. Fue evidente la ausencia de los acólitos de siempre, los que no escatiman aplausos para ganarse un lugar en la foto con el jefe y poder ostentar en sus entornos una ficticia pertenencia a un espacio de poder y decisión.

RANA POR ZORRO. Sin mencionar la presencia de Fassi, Talleres destacó la participación de Daniel Valencia en el Congreso de Filiales. | Crédito: TALLERES

Alto, fuerte y lejos

La reaparición pública de Fassi no dejó demasiadas precisiones para los hinchas de Talleres, sumidos en la incertidumbre sobre el futuro deportivo, económico e institucional del club, más allá del consuelo que representa las buenas campañas en los torneos Femenino y Proyección. “Estuve desayunando con un representante que vino a ver jugadores, y esta tarde me tengo que reunir con otro”, comentó el directivo, haciendo gala, una vez más, de su crítica lógica de festejar transferencias. “Hay un futbolista que ya está casi vendido”, anticipó.

¿Matías Galarza? ¿Giovanni Baroni? ¿Ronaldo Martínez? Silencio estampado. Hasta ahí llegó la revelación del papá de la 'T', quien desde hace semanas viene pateando alto, fuerte y lejos un contacto formal con los medios. “Está pensando que tengamos un encuentro de prensa con Andrés”, apuntó el vocero y vicepresidente 1° Miguel Cavatorta ante la consulta de PERFIL CÓRDOBA. “Aún no está definido”, fue la escueta respuesta del portavoz y directivo, al ser consultado sobre la fecha y la modalidad del postergado encuentro.

“Vayan y busquen nuevos afiliados en la primaria, la secundaria o la universidad donde van sus hijos, y en sus lugares de trabajo”, pidió el mandamás de la 'T' en su intervención en 'La Villa'.



En el feriado del Día de la Soberanía Nacional, el mandamás tallerista nada dijo sobre movimientos concretos en el mercado de pases (Matías Catalán, Juan Sforza, Franco Cristaldo y Diego Valoyes encabezarían el éxodo); el anunciado desembarco de un nuevo director deportivo para reemplazar al cuestionado Sebastián Fassi (sonaron Burdisso, Alayes, Peratta… ¿Y los campeones de la Conmebol '99?); los vaivenes que la mala campaña del equipo provocó en el padrón de socios (“vayan y busquen nuevos afiliados en la primaria, la secundaria o la universidad donde van sus hijos, y en sus lugares de trabajo”, pidió en su intervención en 'La Villa'); o el impacto que el largo receso competitivo tendrá en la economía del club. Mientras tanto, a contramano de tanta incertidumbre, asambleístas disidentes y directivos buscaron avanzar hacia una agenda de trabajo común.

EN EL NOMBRE DE ‘CHIQUI’. Romina García Tosi, responsable del Área Socios de la Liga Profesional. “Talleres es un aliado”, le dijo Fassi. | Crédito: TALLERES

Los unos y los otros

"Tuvimos tres reuniones. En la primera nos escucharon, y no mucho más; en la segunda, nos 'bocharon' un montón de cosas que habíamos planteado; y en la tercera, hubo un cambio llamativo, dieron marcha atrás y aceptaron discutir casi todo, hasta en el pedido de modificar el estatuto para que llamar a asamblea extraordinaria no sea facultad exclusiva de la comisión", reveló uno de los interlocutores de las agrupaciones no oficialistas. Más allá de las gestiones diplomáticas, desde varios sectores de la vida política de Talleres continúan los sondeos y la búsqueda de consensos en varios frentes, como para prever alguna contingencia imprevista. "La verdad es que estamos muy preocupados, porque el presidente no acusa recibo. Sigue encerrado en su círculo rojo, junto a Cavatorta, Villalba (Luis Eduardo, vicepresidente 5°) y sus hijos; y si no cambiamos, nos vamos a estrellar", advirtió un representante de la minoría de la asamblea del club. “Hoy, la principal oposición que tiene Fassi es él mismo”, enfatizó.

Primero aliado, luego disidente y actualmente opositor, el exlegislador provincial José Tanus Rufeil, uno de los referentes del grupo de Rodrigo Escribano y los autoproclamados 'Notables' que dio un paso al costado de la actual conducción albiazul, trazó un duro diagnóstico en una charla con 'La Mesa del Fútbol': "Con el tiempo, Fassi se olvidó de la democracia. Antes era el presidente de Talleres, hoy es el monarca de Talleres".

Más allá de las gestiones diplomáticas, desde varios sectores de la vida política de Talleres continúan los sondeos y la búsqueda de consensos en varios frentes, como para prever alguna contingencia imprevista.

La intervención de Fassi en el Encuentro Internacional de Filiales, omitida en el reporte del sitio oficial del club albiazul, no sólo incluyó un mensaje puertas adentro. “Quiero que se transmita que nuestra institución es una aliada del fútbol argentino”, señaló ante la presencia de Romina García Tosi, responsable del Departamento Socios de la Liga Profesional.

Al día siguiente, la voz de Fassi se escuchó a 3.000 kilómetros de Córdoba, en un streaming de Perú, donde habló de la situación de Federico Girotti, actual jugador de Alianza Lima. “Ellos saben que tienen que pagar en diciembre, si no se cae todo el convenio”, dijo en alusión al vencimiento de una cuota de US$ 500.000 por la transferencia del 50% del pase del delantero, por quien reconoció servicios de interés de parte de “un equipo de la MLS”. 'Lo bueno, lo malo y lo feo', se llama el programa. Cualquier parecido con lo que hoy representa la figura presidencial en la realidad de Talleres, es pura casualidad.