Este jueves 19 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.530 pesos y cotiza a 1.580 pesos para la compra.
El Gobierno nacional lanzó bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
• - Compra: $1.580.
• - Venta: $1.530.
DólarBlue
• - Compra: $1.615
• - Venta: $1.647.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.626,45 para la compra, y $1.627,55 para la venta.
Este jueves 19 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
• - Compra: $1.530.
• - Venta: $1.585.
ICBC
• - Compra: $1.520.
• - Venta: $1.580.