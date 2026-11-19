Este jueves 19 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.530 pesos y cotiza a 1.580 pesos para la compra.

El Gobierno nacional lanzó bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

• - Compra: $1.580.

• - Venta: $1.530.

DólarBlue

• - Compra: $1.615

• - Venta: $1.647.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.626,45 para la compra, y $1.627,55 para la venta.

Este jueves 19 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

• - Compra: $1.530.

• - Venta: $1.585.

ICBC

• - Compra: $1.520.

• - Venta: $1.580.