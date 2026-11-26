El dólar oficial minorista en el Banco Nación cotiza este miércoles 25 de noviembre a $1.625 para la venta.

Dólar Banco Nación

• Compra: $1.580.

• Venta: $1.630.

DólarBlue

• Compra: $1.695.

• Venta: $1.728.

Dólar MEP

El dólar MEP cotiza a $1.662,21 para la compra y 1668,95 para la venta.

Cotización del dólar en Córdoba

Este miércoles 25 de noviembre, las cotizaciones del dólar oficial variaron según la entidad financiera.

Bancor

• Compra: $1.580.

• Venta: $1.635.

ICBC

• Compra: $1.575.

• Venta: $1.635.