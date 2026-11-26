El dólar oficial minorista en el Banco Nación cotiza este miércoles 25 de noviembre a $1.625 para la venta.
Dólar Banco Nación
• Compra: $1.580.
• Venta: $1.630.
DólarBlue
• Compra: $1.695.
• Venta: $1.728.
Dólar MEP
El dólar MEP cotiza a $1.662,21 para la compra y 1668,95 para la venta.
Cotización del dólar en Córdoba
Este miércoles 25 de noviembre, las cotizaciones del dólar oficial variaron según la entidad financiera.
Bancor
• Compra: $1.580.
• Venta: $1.635.
ICBC
• Compra: $1.575.
• Venta: $1.635.