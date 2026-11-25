El dólar oficial minorista en el Banco Nación cotiza este miércoles 25 de noviembre a $1.615 para la venta.
Dólar Banco Nación
• Compra: $1.565.
• Venta: $1.615.
DólarBlue
• Compra: $1.685.
• Venta: $1.717.
Dólar MEP
El dólar MEP cotiza a $1.687,77 para la compra y 1693,68 para la venta.
Cotización del dólar en Córdoba
Este miércoles 25 de noviembre, las cotizaciones del dólar oficial variaron según la entidad financiera.
Bancor
• Compra: $1.565.
• Venta: $1.620.
ICBC
• Compra: $1.565.
• Venta: $1.625.