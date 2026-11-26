El Hospital Nacional de Clínicas recibió a unos 15 mil jubilados nacionales, afiliados al PAMI , que hasta hace días atrás se atendían en el Sanatorio del Salvador .

Atilio Rossi, de la Asociación de Médicos de Córdoba , explicó que “la crisis en la parte prestacional de PAMI ha tocado en forma transversal a todos” .

Tras los cambios en PAMI, las clínicas privadas esperan un giro: "El Gobierno está empezando a reflexionar"

Impacto en el PAMI

Además señaló que “hay muchos sanatorios que desgraciadamente se ven imposibilitados de poder seguir trabajando, porque hace más de un año que prácticamente no les aumentan los aranceles o las cápitas ”.

"Entonces, indudablemente, que no tienen posibilidad de subsistir con la demanda que representa a PAMI. Por ejemplo, el 31 de octubre dejó de atender a El Salvador, con 15.000 pacientes que tenían a su carga, ahora deja de atender La Aconcagua, que también tiene cerca de 10.000 afiliados ", precisó en declaraciones a Mitre Córdoba .

"Son doce horas de música, la gente no puede dormir": vecinos de Villa Belgrano reclaman por las fiestas en el Kempes

Jubilados conservan la cobertura

Estos afiliados de PAMI no pierden la cobertura de la obra social sino que son derivados a otros centros médicos tales como el Hospital Nacional de Clínicas.

Según Rossi, PAMI tendría que “ haber notificado a cada uno de esos pacientes” con 30 o 60 días de antelación y darle “un abanico de posibilidades” para que el paciente elija.

"Eso, desgraciadamente, no se dio. Directamente a los pacientes los pasaban, los redistribuían en clínica sin preguntarle. Entonces, el paciente no tenía la más remota idea de dónde iba ser atendido", aseguró.

" Y o tengo pacientes de Barrio Patricio s que lo s han derivado a la clínica Vélez Sársfield. Vos imaginas lo que es un adulto mayor, con toda la dificultad que puede tener para movilizarse, de golpe que de un día para el otro tenga que cruzar toda la ciudad para ser atendido", ejemplificó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez .

Por última afirmación que a un médico especialista “le están pagando 6 mil pesos la consulta”. "Esto determina que cada vez las clínicas tendrán más dificultad para poder encontrar médicos especialistas que atiendan el sistema PAMI. Por eso creo que es todo un colapso importante", finalizó Rossi.