El Niño en Córdoba: miércoles con cielo despejado y máxima de 33°

Córdoba atraviesa una semana marcada por el aumento de las temperaturas. Para este miércoles 11 de noviembre se espera una jornada con cielo mayormente despejado, una mínima de 16° y una máxima de 33°, en un contexto de tiempo estable y sin alertas meteorológicas vigentes.

Durante las primeras horas del día, la temperatura se ubicaba en 19°, con una sensación térmica del mismo valor, 68% de humedad, buena visibilidad y viento leve proveniente del sudoeste, condiciones que favorecen un ambiente agradable.

Sin alertas y con cielo despejado

El pronóstico indica que el cielo permanecerá mayormente despejado durante gran parte del miércoles, mientras que el viento continuará siendo de baja intensidad.

De Llaryora a Mestre: Cómo leyó la política la visita del Papa León XIV a Córdoba



Además, no rigen alertas meteorológicas para Córdoba, por lo que no se esperan fenómenos de consideración durante la jornada.

El calor se intensificará hacia el viernes

Las temperaturas continuarán en ascenso durante las próximas 48 horas. Para el jueves se prevé una mínima de 20° y una máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado.

El viernes sería el día más caluroso de la semana: el pronóstico anticipa una máxima de 38°, acompañada por lluvias intensas, lo que marcaría el inicio de un cambio en las condiciones del tiempo.