El riesgo país sube: ¿por qué vuelve la desconfianza?

El riesgo país refleja cuánto rendimiento adicional exigen los inversores para comprar bonos argentinos en comparación con los de Estados Unidos. Esa diferencia expresa, entre otros factores, el riesgo percibido de que el Estado no pague su deuda en tiempo y forma. Cuanto más alto es, más caro resulta acceder al financiamiento internacional. En Argentina, una fuente importante de desconfianza es la incertidumbre ante las elecciones presidenciales de 2027. Los inversores temen que un cambio de gobierno implique el regreso a políticas asociadas con desequilibrios fiscales y monetarios y, por lo tanto, con un mayor riesgo de incumplimiento. Los antecedentes argentinos de defaults y reestructuraciones refuerzan esa preocupación.

Pero detrás de las dudas políticas hay un problema económico: la falta de crecimiento genera malestar social, aumenta la incertidumbre sobre la continuidad del rumbo económico y lleva a postergar decisiones que podrían impulsar la actividad.

¿Por qué el estancamiento genera incertidumbre política?



Para muchos argentinos, los primeros años del kirchnerismo estuvieron asociados con el crecimiento, la creación de empleo formal y la recuperación de los salarios. Aunque después se acumularon desequilibrios que derivaron en alta inflación y crisis de deuda, una parte de la población conserva un recuerdo favorable de aquella etapa.

Sin embargo, buena parte de ese crecimiento estuvo favorecido por condiciones externas excepcionales. La incorporación de China al comercio mundial impulsó los precios de las materias primas y mejoró los términos de intercambio, es decir, la relación entre los precios de las exportaciones y las importaciones. Lo llamativo es que hoy ese indicador se encuentra en niveles similares a los de 2012, pero la economía argentina sigue estancada. Esto sugiere que las dificultades actuales responden más a factores internos que a un escenario internacional desfavorable.

En efecto, la actividad permanece estancada desde comienzos de 2025 y el empleo formal no logra recuperarse. Los avances en la estabilidad macroeconómica todavía no se traducen en mejoras sostenidas de los ingresos y las oportunidades laborales. En este contexto, una parte de la población puede volver a considerar al kirchnerismo como alternativa de gobierno, recordando las mejoras de sus primeros años. Esa posibilidad alimenta las dudas de los inversores sobre las elecciones de 2027 y sobre un eventual regreso a políticas que asocian con un mayor riesgo de default.

La incertidumbre, a su vez, tiene efectos concretos: los inversores exigen mayores rendimientos, las empresas pueden postergar inversiones y contrataciones y las familias se vuelven más cautelosas con sus gastos. Así, el estancamiento genera malestar, el malestar incrementa las dudas políticas y esas dudas dificultan todavía más la recuperación.

¿Qué está impidiendo recuperar el crecimiento?



El equilibrio fiscal, la reducción de la inflación, la integración al mundo y las desregulaciones son avances importantes, pero todavía no alcanzan para sostener el crecimiento. Uno de los obstáculos está en las políticas monetaria y cambiaria. La fuerte contracción monetaria y las restricciones cambiarias contribuyen a mantener tasas de interés elevadas, mientras el crédito al sector privado tiene dificultades para recuperar dinamismo. Esto encarece el financiamiento de familias y empresas y limita el consumo y la inversión. La apreciación del peso también plantea dificultades de competitividad para algunos sectores.

A ello se suma la desaceleración de las reformas estructurales. Después de la aprobación de la modernización laboral, el ritmo de los cambios perdió impulso. Persisten distorsiones tributarias, regulatorias y en la organización del Estado que afectan la producción y el empleo formal. Muchas de estas reformas requieren acuerdos con las provincias, por lo que sus plazos siguen siendo inciertos. La cercanía de las elecciones puede llevar a postergar estas transformaciones. Pero esperar hasta 2027 para avanzar con los cambios corre el riesgo de prolongar el estancamiento que alimenta la incertidumbre.

(*) Directora Ejecutiva de IDESA