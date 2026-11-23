El intendente de Embalse, Mario Rivarola, anunció que el municipio trabaja para instalar un campus universitario en dos hoteles de la Unidad Turística de la localidad, en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad de Río Tercero, dentro de un paquete de iniciativas que incluye acuerdos vinculados al empleo juvenil, la capacitación sanitaria y el deporte.

De acuerdo con lo expresado por el jefe comunal en el mensaje difundido a través de las redes sociales, la propuesta busca articular turismo, tecnología y formación superior con el propósito de que los jóvenes puedan estudiar en Embalse y permanecer en la localidad, lo que —según señaló— generaría puestos de trabajo.

Rivarola manifestó la intención de firmar un convenio con la central nuclear para facilitar futuras inserciones laborales juveniles y sostuvo que desde la política se debe impulsar empleo, vivienda, seguridad y, en particular, educación.

Salud, deporte y el rol de los hoteles

El complejo de Embalse, viene quedando en el centro de la polémica desde hace varios años, a la hora de definir que es lo que se hará en ese gigantesco predio compuesto por 7 hoteles y 51 bungalows, núcleo que se completa con una capilla, un centro administrativo y otro asistencial, piscinas y varios edificios auxiliares.

La agenda planteada por el Municipio en esta oportunidad abarca también otros ejes —en un escenario donde los hoteles de Embalse suelen concentrar debates y tensiones en torno a su destino y uso—:

•Capacitación en salud: Mencionó el pedido del policlínico para avanzar en un convenio con la Cruz Roja Argentina orientado a formar recursos humanos, por ejemplo en enfermería. •Deporte y alojamiento: Planteó mantener hoteles desde el municipio y trabajar junto al polideportivo para que jóvenes y niños de todo el país realicen actividades deportivas allí y se alojen en alguno de los establecimientos —citando como ejemplo el Hotel 2—, integrando recreación, turismo, cultura y deporte.

Convocatoria

Rivarola convocó para el próximo martes a las 9:30 en el espacio mencionado en el video ("el Tioto" / "el Tíote") para participar de una instancia vinculada a la firma de convenio. Asimismo, pidió el acompañamiento de legisladores de la provincia de Córdoba y de diputados y senadores nacionales, apelando al trabajo conjunto en favor de la localidad.