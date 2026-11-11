Encuesta nacional: El 58% considera que la oposición no está preparada para gobernar

La oposición enfrenta un desafío que excede la construcción de una alternativa electoral para 2027: convencer a la sociedad de que cuenta con la preparación necesaria para hacerse cargo del gobierno. Esa es una de las conclusiones que surgen del último informe de QMonitor, que midió la percepción de los argentinos sobre las posibilidades de los espacios opositores de conducir el país en el próximo turno presidencial. Ante la pregunta de si, más allá de las preferencias políticas, la oposición está preparada para gobernar en 2027, el 58% respondió que no. En cambio, el 31% consideró que sí está en condiciones de hacerlo, mientras que el 11% no supo o no quiso definir una posición.

Los números muestran que la evaluación negativa conserva una ventaja considerable, aunque el indicador registra una evolución respecto de las primeras mediciones de la serie. En julio de 2025, el porcentaje de quienes consideraban que la oposición no estaba preparada alcanzaba el 75%.

Desde entonces, el registro descendió, con oscilaciones durante los meses siguientes, hasta ubicarse en el 58% de octubre de 2026. En sentido inverso, la percepción de que la oposición sí está preparada pasó de niveles cercanos al 15% al comienzo de la serie a un 31% en la última medición. El movimiento refleja una mejora en la evaluación de sus capacidades, aunque todavía no alcanza para revertir la opinión predominante.

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Una evaluación atravesada por la identidad política

El informe también presenta los resultados según la segmentación política de los encuestados. Esa apertura permite observar que la respuesta sobre la preparación de la oposición no es homogénea y que las percepciones cambian de acuerdo con el espacio con el que se identifica cada persona.

La distancia entre las distintas posiciones políticas constituye uno de los datos relevantes del relevamiento. La pregunta fue formulada expresamente para que los consultados dejaran de lado sus preferencias electorales y evaluaran la capacidad de la oposición para gobernar. Sin embargo, la segmentación muestra que la identificación partidaria sigue siendo una variable central al momento de responder. El dato adquiere importancia en la antesala de la discusión electoral de 2027, cuando los distintos sectores opositores deberán resolver no solo sus candidaturas y eventuales alianzas, sino también cómo construir una propuesta de gobierno que pueda ser percibida como una alternativa viable.

La medición no identifica por sí misma qué espacio opositor cuenta con mejores condiciones para gobernar ni mide la preparación de dirigentes individuales. Lo que registra es una percepción general sobre el conjunto de la oposición, en un escenario en el que la evaluación de las alternativas políticas forma parte de la discusión sobre la sucesión presidencial.

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Cómo se realizó el relevamiento

El estudio de QMonitor corresponde a los resultados de noviembre de 2026, aunque el trabajo de campo se realizó entre el 8 y el 26 de octubre. Se trató de una encuesta online de alcance nacional, dirigida a personas mayores de 18 años en condiciones de votar. La muestra estuvo integrada por 4.000 casos efectivos en la variable de ingreso, con un margen de error de +/- 1,6% y un nivel de confianza del 95%, bajo el supuesto de máxima heterogeneidad. El diseño fue aleatorio, probabilístico y estratificado por regiones, con ponderaciones individuales por sexo, edad y nivel educativo.