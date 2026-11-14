“Estamos listos para competir”: De Loredo desafía a Llaryora y presiona a Bornoroni y Juez

Tras la tregua política por la visita del papa León XIV, la campaña cordobesa recuperó temperatura. Rodrigo De Loredo retomó sus recorridas por el interior y eligió Calamuchita para explicitar que su «escudería» radical está «lista» para la pulseada por la gobernación, más allá de la llave que ostenta Martín Llaryora para definir la fecha electoral.

«Estamos listos, gobernador, para que ponga la fecha cuando quiera. Estamos listos para que la ponga, si quiere, el 7 de marzo», desafió el referente radical y precandidato a gobernador durante su desembarco en el territorio de Mauricio Jaimes, acompañado por el titular de la UCR, Matías Gvozdenovich.

La definición se interpretó, además, como un mensaje a sus potenciales socios electorales. La UCR busca mostrar que tiene candidato, estructura y voluntad de competencia, mientras sostiene su apuesta por un frente no peronista con La Libertad Avanza (LLA), de Javier Milei, para disputarle al PJ el poder provincial.

En esa construcción, el radicalismo pretende ocupar un lugar central, con De Loredo a la cabeza, aunque afloran los pases de factura con Luis Juez por quién termina siendo funcional al PJ con sus armados. El titular del Comité Provincia aseguró que el exdiputado «es el que lidera las encuestas». «Los otros números que se muestran están operados», remató el «Ruso» Gvozdenovich.

En su recorrida, De Loredo apuntó contra Llaryora por la presión tributaria, el costo de la energía y la falta de gas natural en Calamuchita. «Este departamento viene en picada porque no tolera impuestos que golpean en la cabeza a cualquier hotelero, comerciante o laburante, que no tolera que tengamos la tarifa eléctrica más cara de la Argentina», dijo. También cuestionó la política turística provincial: «Es la perla turística de Córdoba y la veo sistemáticamente retrocediendo».

El despliegue territorial

La arenga electoral se apoya en un despliegue territorial que la conducción radical busca profundizar durante su segunda recorrida por la provincia. De Loredo y Gvozdenovich visitaron cinco localidades de Calamuchita, antes de cerrar la semana en Marcos Juárez. La agenda se trasladará en los próximos días al norte cordobés.

«La primera fue con el teléfono rojo para relevar problemas y ahora con propuestas», explicó un interlocutor del aparato operativo deloredista. En paralelo, el jefe partidario activa encuentros de trabajo para diseñar estrategias de campaña, tanto en el territorio como en el mundo digital.

Sin embargo, el armado provincial y las construcciones locales avanzan en paralelo y bajo lógicas que empiezan a colisionar. La tensión con LLA volvió a quedar expuesta tras el capítulo de La Falda. Ahora, Gabriel Bornoroni y Juez avanzan con candidaturas propias, incluso en localidades gobernadas por intendentes radicales.

El lanzamiento de Nancy Marengo como aspirante a la intendencia de Hernando, con la presencia de los principales referentes libertarios, desató el enojo de la UCR, que gobierna la ciudad. El juecismo ya anticipó que la alianza violeta competirá «en todos lados».

A ese posicionamiento se suman los cuestionamientos públicos de Juez a De Loredo. «Jugá a ganar», le espetó el senador, al reclamarle que se incorpore a la alianza sin condicionamientos. «No se juega a ganar cuando se anteponen las ambiciones personales», profundizó.

De Loredo y Gvozdenovich en Calamuchita

De Loredo y su entorno optaron por no responder públicamente. No quieren alimentar un contrapunto mediático, aunque por lo bajo también lanzan algunos dardos envenenados. La decisión es sostener el canal de diálogo y mantener abierta la posibilidad de una unidad opositora.

«Nosotros no nos sentamos a charlar con Llaryora», deslizó un dirigente de la cúpula radical, al devolverle el golpe al senador. En el deloredismo aseguran que «Rodrigo crece en el interior y mantiene un núcleo firme en Capital». Por lo bajo, además, atribuyen parte de los cuestionamientos de sus potenciales socios a una disputa anticipada por los cargos en las listas.

Tensión ante los armados

Más allá de los cañonazos del juecismo y del PRO, las conversaciones entre las cúpulas partidarias continúan. En la UCR sostienen que el diálogo con las fuerzas que integran LLA no está interrumpido y anticipan que podría conformarse una mesa opositora visible.

Sin embargo, la disputa territorial introduce un obstáculo concreto. Varios intendentes radicales están molestos por la presentación de candidatos violetas en sus distritos. Si no hay acuerdo provincial, priorizarán sus propias reelecciones y estrategias locales. «Y luego lo van a hacer perder a Milei con una ayudita de Llaryora», resumió un dirigente del interior.

En paralelo, en la UCR consideran que «LLA ya no cotiza políticamente como meses atrás». Sobre la fecha electoral, en tanto, algunos dirigentes creen que los comicios podrían no adelantarse tanto como se especula. «Llaryora no va a poner la elección si no tiene cerrado con Natalia De la Sota», aventuró una voz radical, que también puso el foco en la definición nacional sobre las PASO.

"Mini Giardino": Pablo Juliano con Dante Rossi y Carlos Briner | Crédito: Cedoc

La resistencia radical mueve sus fichas

Mientras De Loredo y Gvozdenovich ponen a punto la escudería, la resistencia interna también se moviliza. Ramón Mestre, Carlos Briner y Lucas Cavallo avanzaron en la judicialización de la disputa por las reglas de selección de candidaturas para 2027.

El juez electoral Guillermo Arias notificó a Cavallo, apoderado de Confluencia —el sector del mestrismo—, y corrió traslado del planteo a la conducción partidaria, que tendrá hasta el lunes 23 de noviembre para responder. Los radicales opositores a De Loredo reclaman internas para elegir candidatos en todas las categorías.

"Se tiene por acreditada la personería de Cavallo como apoderado de núcleo y se corre traslado al partido. Tienen hasta el lunes 23 de noviembre para contestar", resumió un radical jurista del palo de la resistencia.

La tercera vía radical, con Dante Rossi, Juan Jure y Briner, reunió en Carlos Paz a dirigentes críticos de Milei en el denominado «mini Giardino», cuyo cierre estuvo a cargo del diputado nacional bonaerense Pablo Juliano. El encuentro ratificó el rechazo a una alianza electoral con LLA. «No tenemos nada que ver con un gobierno que aplica la motosierra con crueldad en los sectores que más necesitan del Estado y que en particular Córdoba lo sufre por el industricidio», sostuvo Rossi, en referencia a la situación de los trabajadores de Pauny.

En un tiro por elevación a De Loredo, el alfonsinista reclamó que «el radicalismo tiene que dejar de suplicar a la Libertad Avanza que nos deje integrar un frente electoral» y cuestionó la influencia de Karina Milei: «Córdoba no se puede someter a sus dictados». Asimismo, pidió construir una alternativa opositora encabezada por la UCR, «con otra fuerza política que le puede ganar a Llaryora, que puede generar alternancia, pero con nuestros propios valores».