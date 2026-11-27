La diputada nacional Gabriela Estévez calificó de “victoria importante” haber frenado el ajuste a las universidades tras la media sanción del Presupuesto 2027 en Diputados.

El proyecto del Gobierno nacional fijaba partidas por $7,35 millones, mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman 11 billones .

El dictamen de la mayoría fue rechazado mientras que el de la oposición fue aprobado, según publicó NA.



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Qué dijo Estévez

“El oficialismo y sus aliados aprobaron el Presupuesto 2027 de Milei, que mantiene el ajuste sobre las jubilaciones, la discapacidad, las políticas de género y otras áreas fundamentales para garantizar derechos y profundizar los problemas de nuestra economía”, señaló Estévez.

“Pero desde la oposición conseguimos construir las mayorías necesarias para frenar los recortes previstos para las universidades públicas, la ciencia y la tecnología ”, aclaró la diputada cordobesa.





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“Victoria importante”

“ Una victoria importante que recoge la lucha de la comunidad universitaria , del sector científico y de una sociedad que salió a las calles a defender la educación pública”, remarcó.

“Desde Unión por la Patria presentamos una alternativa que contemplaba el equilibrio fiscal con otra distribución de los recursos. Porque la discusión no es solamente cuánto gasta el Estado, sino qué necesidades prioriza y qué derechos garantiza ”, finalizó Estévez .