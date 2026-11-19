Con un claro objetivo puesto en el ordenamiento financiero y el reposicionamiento estratégico del interior, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, expuso hoy ante 200 empresarios en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba. El directivo reveló que la empresa acumuló ganancias por 177,3 millones de dólares entre 2024 y 2025, logró un superávit operativo superior a los 120 millones de dólares, operó sin recibir transferencias del Tesoro Nacional y tributó impuesto a las ganancias por primera vez en su historia.

Lombardo brindó detalles respecto a cómo se logró este cambio de rumbo y explicó que se apoyó en una reestructuración interna que incluyó el cierre de sucursales comerciales y una reducción del 18% en la dotación de personal: la firma pasó de 12.000 empleados al inicio de la gestión a 9.800 en la actualidad. En paralelo, la deuda financiera se recortó de 354 millones de dólares a 170 millones al cierre de 2025, ubicándose en 92 millones de dólares al 30 de septiembre.

"Había que hacer un cambio de cultura en la compañía; se entendía que el Estado iba a poner la plata. Uno de los grandes méritos fue lograr que la empresa se desarrolle en un marco de no paros, a pesar de las disidencias que teníamos con el gremio. Eso lo valoro, lo rescato y nos dio credibilidad", afirmó Lombardo ante el auditorio cordobés.

El titular de la línea aérea remarcó que el respaldo político fue determinante para ejecutar el ajuste: "Sin la voluntad del Presidente Javier Milei de hacer la compañía rentable, hubiera sido muy difícil. El cambio de cultura se hace diariamente y tenés que mostrar resultados, además de demostrar que el esfuerzo no fue en vano".

Privatización

Consultado sobre el futuro societario de la firma, precisó que dentro del programa de Milei la privatización sigue en agenda, aunque aclaró que la misión de su directorio es volverla sustentable y que la decisión final corresponde al Congreso Nacional.

Combustible y nueva flota

Durante su presentación, Lombardo exhibió los números del impacto que tuvo la suba internacional del petróleo sobre la estructura de costos. Según las métricas comparadas entre 2024 y 2025, la empresa redujo un 3% el consumo de litros de combustible (de 707,7 millones a 686,2 millones de litros) tras recortar un 3,6% las horas block y cancelar rutas deficitarias, pero el gasto total en ese insumo saltó un 41,8% (de 479,9 millones a 680,6 millones de dólares). Pese a ese encarecimiento de 200,7 millones de dólares, la firma absorbió el golpe mediante el control de gastos y un alza del 6,2% en la venta de pasajes, aun cuando la tarifa media bajó en diversos destinos.

Con las cuentas ordenadas, la compañía lanzó un plan de inversión para incorporar 20 nuevos aviones entre 2027 y 2031 con el objetivo de modernizar su flota. Para la temporada de verano 2027 (enero y febrero), proyecta ofrecer 2.007.096 asientos en el mercado doméstico —un 17% más que en 2026— con 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires hacia Córdoba y Bariloche, 52 a Mendoza e Iguazú, 51 a Ushuaia y 42 a Salta. En el segmento internacional, la oferta crecerá un 16% hasta alcanzar las 864.542 plazas, liderada por Brasil (125 vuelos semanales a Río de Janeiro, Florianópolis y San Pablo), el resto de la región (75 frecuencias a Punta del Este, Santiago de Chile, Montevideo y Cartagena) y el Caribe (23 vuelos a Punta Cana y Aruba).

Córdoba segundo hub

Lombardo definió a Córdoba como el segundo hub estratégico de Aerolíneas Argentinas y subrayó que la provincia resulta fundamental para la operación global. Actualmente, la estación aérea local concentra 18 vuelos diarios que conectan con 14 destinos, sumando enlaces directos hacia plazas brasileñas como Cabo Frío, Río de Janeiro y Florianópolis. Respecto al histórico reclamo empresario por recuperar el vuelo directo entre Córdoba y Miami, el ejecutivo admitió que el contexto bélico internacional complicó la programación de esa ruta.

No obstante, destacó el fuerte potencial de la plaza cordobesa para sumar aviones cargueros que permitan exportar la producción local hacia Estados Unidos. En esa línea, presentó el servicio Aerolíneas Argentinas Cargo "Courier Miami", un esquema de logística directa desde territorio estadounidense hacia la Argentina con recepción y reempaque en Miami y despacho aduanero en Ezeiza. El sistema habilita tanto a particulares (hasta cinco envíos anuales y tres unidades iguales) como a empresas sin límite de frecuencia para importar repuestos, insumos o pequeñas partidas comerciales de hasta 3.000 dólares y 50 kilos por paquete.