Funes el memorioso ha regresado. Ya no vive en aquella geografía uruguaya que imaginó Jorge Luis Borges, ni permanece inmóvil en una habitación recordando cada instante de su existencia. Habita, metafóricamente, en millones de servidores, en los grandes centros de datos distribuidos por el planeta, en los cables submarinos que atraviesan los océanos y en las redes de telecomunicaciones que llegan hasta el espacio. Y los senderos de aquel maravilloso jardín borgiano ya no se bifurcan: llegan hasta el cielo.

En medio de los pesimistas que anuncian consecuencias catastróficas para la humanidad y de los alegres optimistas que imaginan una civilización liberada de todas sus limitaciones, convendría recordar una verdad tan elemental como frecuentemente olvidada: la inteligencia artificial es una invención humana. No ha llegado desde otra galaxia. Es hija de la inteligencia natural, de la curiosidad, del talento y de la perseverancia de generaciones de matemáticos, científicos, ingenieros y filósofos que se atrevieron a explorar las fronteras del conocimiento.

Es una formidable creación del hombre, cuyas consecuencias, como ocurrió con otras grandes invenciones a lo largo de la historia, probablemente superen la imaginación de sus propios creadores.

Para comprender la magnitud de lo que estamos viviendo, quizá resulte conveniente abandonar por un momento el lenguaje de los especialistas en tecnología, regresar a Gutenberg, recorrer la historia de Internet y detenernos en algunas páginas de Borges.

Gutenberg y la primera gran revolución del conocimiento

A mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg modificó para siempre la relación del hombre con el conocimiento. La imprenta de tipos móviles revolucionó en Europa la reproducción de la palabra escrita, redujo progresivamente el costo de los libros y contribuyó a quebrar las barreras que durante siglos habían limitado el acceso a la cultura. Los libros comenzaron a abandonar los recintos privilegiados en los que habían permanecido confinados. Las ideas adquirieron una nueva capacidad de circulación. Los descubrimientos científicos pudieron ser conocidos, discutidos, cuestionados y enriquecidos por otros hombres, en otros lugares y en otros tiempos.

Resulta difícil imaginar la expansión del Renacimiento, la Reforma religiosa, la revolución científica, la Ilustración y, mucho más tarde, la educación de masas, sin aquella extraordinaria posibilidad de multiplicar y distribuir las ideas.

Gutenberg no inventó el conocimiento. Encontró una formidable manera de multiplicarlo. Sin proponérselo necesariamente, contribuyó a modificar las estructuras del poder, las relaciones sociales, la economía y las posibilidades de libertad individual. La palabra escrita comenzó a conquistar una dimensión que sus contemporáneos difícilmente hubieran podido imaginar. La imprenta, además de producir más libros, contribuyó a producir una sociedad diferente.

Internet: la gran bisagra de la historia

Más de cinco siglos después, Internet protagonizó una transformación de naturaleza semejante, aunque de una velocidad incomparablemente mayor. Si la imprenta había multiplicado los libros, Internet interconectó las bibliotecas. Si Gutenberg había reducido las limitaciones materiales de la reproducción del conocimiento, las telecomunicaciones digitales comenzaron a derribar las barreras del tiempo y la distancia. La humanidad comenzó a construir una memoria colectiva de dimensiones desconocidas. Millones de libros, documentos, investigaciones, testimonios, imágenes y experiencias fueron incorporados a un universo digital en permanente expansión. Internet democratizó la posibilidad de publicar, facilitó la colaboración científica, internacionalizó el talento, amplió las oportunidades educativas y permitió que personas alejadas de los grandes centros económicos participaran de una conversación planetaria.

Por primera vez, un investigador de una pequeña universidad podía establecer vínculos con colegas de los grandes centros científicos internacionales sin necesidad de trasladarse físicamente. Un empresario podía comenzar a explorar mercados que anteriormente estaban fuera de su alcance. Un ciudadano podía consultar documentos y bibliotecas del otro lado del mundo. Internet fue mucho más que una revolución de las comunicaciones. Fue la gran bisagra histórica entre la civilización del libro y la civilización de la inteligencia aumentada.

La expansión de las telecomunicaciones, la telefonía móvil, la fibra óptica, los cables submarinos, los sistemas satelitales y los centros de datos construyó buena parte de la infraestructura sobre la que hoy se desarrolla la revolución de la inteligencia artificial. Sin aquella formidable revolución de la conectividad, difícilmente estaríamos asistiendo a esta nueva revolución del conocimiento con semejante alcance.

Pero Internet también nos mostró sus debilidades. La abundancia de información no garantizó la calidad del conocimiento. La libertad de publicación convivió con la desinformación. La conectividad no eliminó las desigualdades. La extraordinaria capacidad de comunicación coexistió con nuevas formas de aislamiento, manipulación y concentración del poder. Después de siglos de luchar contra la escasez de información, comenzamos a experimentar las dificultades de administrar su abundancia. Y allí reaparece Borges.

Internet como fenómeno autopoiético

Recuerdo particularmente los años en que, durante la presidencia de Carlos Menem, trabajábamos desde la Secretaría de Comunicaciones de la Nación para promover la expansión de Internet en la Argentina. El 16 de septiembre de 1996, mediante la Resolución 97/1996 de la Secretaría de Comunicaciones, que tuve la responsabilidad de firmar, incorporamos a una norma argentina una expresión poco habitual en el lenguaje jurídico y en el de las telecomunicaciones: la caracterización de Internet como un fenómeno autopoiético [1].

Meses después, el presidente Carlos Menem recuperó aquella concepción en los considerandos del Decreto 554/1997, del 18 de junio de 1997, que declaró de interés nacional el acceso de los habitantes de la República Argentina a Internet [2]. La idea de Internet como «un claro fenómeno autopoiético» procuraba interpretar la naturaleza de una revolución tecnológica que había adquirido una singular dinámica de crecimiento.

El decreto establecía también objetivos de expansión territorial, equidad social, tarifas razonables y calidad de los servicios, reconociendo que aquella nueva tecnología debía convertirse en una oportunidad para todos los argentinos. Aquella concepción se complementó con el Decreto 1279/1997, del 25 de noviembre de ese mismo año, que reconoció expresamente que Internet estaba comprendido dentro de las garantías constitucionales que amparan la libertad de expresión [3].

Posteriormente, la Resolución 2615/1998 avanzó en la política de desarrollo de las autopistas de la información, mientras que, en 2005, la Ley 26.032 consagró legislativamente la protección constitucional de la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas a través de Internet [4][5]. Casi treinta años después, vale la pena recuperar aquel concepto de autopoiesis para intentar comprender lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial.

La autopoiesis: cuando una creación adquiere su propia dinámica

El concepto de autopoiesis fue desarrollado a comienzos de la década de 1970 por dos destacados científicos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela. La palabra tiene su origen en dos términos griegos: autos, que significa uno mismo, y poiesis, creación o producción. En su concepción biológica original, la autopoiesis describe la capacidad de los seres vivos de producir y renovar los componentes que hacen posible su propia organización [6]. Posteriormente, el concepto trascendió las fronteras de la biología y encontró diferentes interpretaciones en la filosofía, la sociología y las teorías de los sistemas complejos.

Cuando utilizábamos aquella expresión para caracterizar Internet, no pretendíamos afirmar que la red constituía un organismo vivo. Procurábamos describir metafóricamente un fenómeno tecnológico que se expandía mediante la interacción de sus propios participantes y que no respondía a un único centro de creación, planificación o conducción. Cada universidad que incorporaba sus investigaciones, cada biblioteca que digitalizaba sus libros, cada empresa que desarrollaba una aplicación y cada ciudadano que compartía sus conocimientos contribuían a multiplicar las posibilidades de la red. Internet crecía y, al crecer, generaba nuevas condiciones para continuar creciendo. Esa era una de las características más fascinantes del fenómeno.

Hoy, frente al desarrollo de la inteligencia artificial, aquella reflexión adquiere una sorprendente actualidad. El hombre ha creado instrumentos que pueden asistirlo en la construcción de instrumentos todavía más sofisticados. La inteligencia artificial contribuye a la escritura de programas informáticos, al diseño de componentes electrónicos, a la investigación científica y al perfeccionamiento de algunas de las tecnologías que hacen posible su propio desarrollo. Se produce así una extraordinaria dinámica de retroalimentación: la inteligencia humana crea tecnologías que amplían su capacidad de producir conocimiento, y ese nuevo conocimiento contribuye, a su vez, al desarrollo de nuevas tecnologías.

La inteligencia humana ha inventado herramientas que pueden ampliar su capacidad de inventar. En ese sentido metafórico, estamos frente a un fenómeno de características autopoiéticas. Esto no significa que la inteligencia artificial sea un organismo vivo, que posea necesariamente conciencia o que pueda perfeccionarse indefinidamente sin intervención humana. Significa que sus posibilidades de evolución pueden superar ampliamente las previsiones iniciales de sus inventores.

Existe, sin embargo, una diferencia importante entre aquella Internet de los primeros tiempos y la inteligencia artificial contemporánea. Mientras la primera se expandió sobre una arquitectura abierta y descentralizada, buena parte de la infraestructura necesaria para desarrollar los modelos más avanzados de inteligencia artificial presenta una significativa concentración económica y tecnológica. Allí reside uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: cómo conseguir que una invención de semejante potencial democratizador no termine construyendo nuevas estructuras de dependencia y concentración del conocimiento.

La biblioteca de Babel se hizo digital

En 1941, mucho antes de que existieran Internet y los grandes centros de datos, Jorge Luis Borges imaginó una biblioteca de dimensiones inconcebibles, integrada por galerías hexagonales que contenían todas las combinaciones posibles de determinados caracteres. En aquella biblioteca convivían las grandes verdades de la humanidad con sus contradicciones, los descubrimientos científicos con los absurdos más incomprensibles y las respuestas fundamentales con sus infinitas negaciones.

¿No encontramos en aquella formidable creación literaria una metáfora de nuestra experiencia contemporánea con Internet? Hemos construido una biblioteca planetaria en la que conviven los mayores descubrimientos científicos de la humanidad con las supersticiones más elementales, las investigaciones rigurosas con las falsedades deliberadas, las expresiones más elevadas de la cultura con las manifestaciones más primitivas de la intolerancia.

Borges comprendió que la abundancia podía convertirse también en una forma de extravío. La inteligencia artificial puede ayudarnos a encontrar sentido en ese formidable universo de información. Pero también puede contribuir a multiplicar sus contradicciones, producir falsedades convincentes y confundirnos con respuestas aparentemente inteligentes que carecen de fundamento. La biblioteca de Babel no era necesariamente el paraíso del conocimiento. También podía ser el reino de la confusión.

Funes el memorioso ha regresado

En 1942, Borges nos presentó a Ireneo Funes, un joven uruguayo dotado de una memoria prodigiosa. Funes podía recordar cada detalle de su existencia, cada percepción, cada hoja de cada árbol y cada modificación de las nubes. Podía reconstruir intelectualmente un día de su vida, aunque para hacerlo necesitara otro día entero. Su extraordinaria capacidad constituía, paradójicamente, su tragedia. Borges lo expresó en una de las frases más extraordinarias de su literatura: «Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer».

La civilización contemporánea está construyendo una suerte de Funes colectivo, tecnológico y planetario. Registramos conversaciones, movimientos financieros, imágenes satelitales, investigaciones científicas, acontecimientos históricos y una parte creciente de nuestras actividades cotidianas. Pero podemos registrar millones de acontecimientos sin comprender sus causas. Podemos conservar la historia de las civilizaciones sin aprender de sus errores. Podemos conocer las consecuencias de nuestras decisiones sin disponer de la sabiduría necesaria para evitar repetirlas. Recordar no es necesariamente comprender.

Quizás una de las grandes contribuciones de la inteligencia artificial consista precisamente en ayudarnos a superar la tragedia de Funes: transformar aquella formidable acumulación de información en nuevas capacidades para relacionar, interpretar, sintetizar y descubrir. La verdadera revolución no debería consistir en recordar cada vez más, sino en ayudarnos a pensar cada vez mejor.

Existe, además, otra dimensión de la tragedia de Funes que merece nuestra atención. Durante siglos, la humanidad luchó contra el olvido. Construyó bibliotecas, archivos, museos y universidades para preservar su memoria. Hoy comienza a descubrir que olvidar también puede ser una condición de la libertad. Una civilización en la que todo permanece registrado puede convertirse en una sociedad en la que resulte extraordinariamente difícil superar un error, reconstruir una reputación o comenzar una nueva etapa de la vida. El olvido, que durante siglos pareció una imperfección de la memoria humana, puede ser también una de sus virtudes.

Los senderos ya no se bifurcan: llegan hasta el cielo

En El jardín de senderos que se bifurcan, Borges imaginó un universo de posibilidades simultáneas, de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Cada camino podía conducir a otros caminos. Cada decisión podía abrir nuevas posibilidades y cada posibilidad podía convertirse en el origen de un universo diferente.

Internet comenzó a acercarnos a una experiencia intelectual semejante. El lector dejó de estar limitado a la secuencia de las páginas de un libro y adquirió la posibilidad de construir sus propios itinerarios mediante la interconexión de documentos y conocimientos. La inteligencia artificial incorpora una dimensión adicional. Ya no se trata exclusivamente de recorrer caminos previamente construidos, sino de imaginar otros nuevos, establecer relaciones entre disciplinas aparentemente distantes, formular hipótesis y explorar posibilidades que no estaban expresamente contenidas en los documentos originales. Una pregunta sobre la historia de las civilizaciones puede conducirnos a la economía, de allí a la filosofía, a la física, a la medicina o a la exploración del universo. Lo que antes podía demandar meses de consultas en bibliotecas y conversaciones con especialistas, hoy puede comenzar con una sencilla pregunta. Cada respuesta puede convertirse en el nacimiento de nuevas preguntas. Cada descubrimiento puede ser el punto de partida de una aventura intelectual diferente. Los senderos de Borges ya no se bifurcan: llegan hasta el cielo. Y no deja de ser fascinante que un escritor argentino, que perdió progresivamente la vista, haya imaginado algunos de los universos intelectuales que hoy comenzamos a explorar mediante las tecnologías más sofisticadas de nuestra civilización.

El Aleph en nuestras manos

En 1945, Borges publicó El Aleph, aquel relato en el que un pequeño punto del espacio contenía todos los lugares del universo, observados simultáneamente desde todos los ángulos. ¿Qué hubiera imaginado Borges frente a nuestra capacidad contemporánea de observar la Tierra desde el espacio, acceder a imágenes de galaxias distantes, recorrer ciudades que nunca hemos visitado, consultar bibliotecas de diferentes continentes y conversar instantáneamente con personas situadas en los extremos del planeta? ¿Qué hubiera pensado al descubrir que buena parte de esas posibilidades se encuentran hoy en un pequeño dispositivo que llevamos en nuestros bolsillos? Las telecomunicaciones, Internet, los satélites y la inteligencia artificial están construyendo algo que evoca aquel Aleph tecnológico.

No hemos conquistado la visión simultánea de todo el universo, pero nos hemos aproximado de una manera extraordinaria a aquella experiencia que Borges imaginó. Sin embargo, contemplar el universo no significa necesariamente entenderlo. La omnipresencia de la información no garantiza la profundidad del pensamiento.

Ni pesimistas apocalípticos ni alegres optimistas

Cada gran revolución tecnológica ha despertado temores y esperanzas. La inteligencia artificial no constituye una excepción. Sería tan irresponsable desconocer sus riesgos como renunciar, por temor a ellos, a las extraordinarias oportunidades que nos ofrece. La posibilidad de acelerar descubrimientos científicos, mejorar diagnósticos médicos, personalizar la educación, incrementar la producción de alimentos, preservar el patrimonio cultural y ampliar las capacidades creativas de millones de personas constituye una perspectiva fascinante.

Pensemos en un estudiante de una pequeña localidad que puede acceder a instrumentos de aprendizaje anteriormente reservados a instituciones privilegiadas; en un agricultor que puede disponer de conocimientos especializados; en un pequeño empresario que puede explorar mercados internacionales, o en un investigador que puede relacionar descubrimientos realizados en diferentes lugares del mundo.

Estamos ante la posibilidad de una extraordinaria democratización del capital intelectual. Pero también podemos asistir a una concentración inédita del poder tecnológico, a nuevas modalidades de manipulación, a la transformación traumática de numerosas actividades laborales y a una creciente dependencia intelectual.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a descubrir una falsedad y también puede producirla. Puede ampliar nuestra creatividad y también estimular nuestra pereza intelectual. Puede acercarnos a otras culturas o encerrarnos en un universo de respuestas que solamente confirmen nuestros prejuicios. La historia nos enseña que ninguna gran invención humana ha estado exenta de contradicciones.

En la era de Gutenberg, una de las grandes desigualdades separaba a quienes sabían leer de quienes no habían tenido la oportunidad de aprender. En la era de Internet, una nueva desigualdad separó a los conectados de los desconectados. En la era de la inteligencia artificial, corremos el riesgo de construir otra frontera: la que separe a quienes sepan utilizar estas herramientas con libertad, creatividad y discernimiento de quienes terminen subordinados a ellas.

Por eso, la educación será nuevamente protagonista de esta transformación. Enseñar a formular preguntas, contrastar respuestas, reconocer errores y ejercer el pensamiento crítico será tan importante como enseñar a utilizar las nuevas tecnologías. El gran desafío educativo del siglo XXI será enseñar a pensar en una civilización que dispone de máquinas capaces de producir respuestas.

El Golem y la responsabilidad del creador

En otro de sus maravillosos textos, El Golem, Borges recuperó la antigua leyenda de una criatura creada por el hombre y nos invitó a reflexionar sobre las relaciones entre el creador y su creación. Esa reflexión adquiere hoy una dimensión extraordinaria.

Gutenberg no podía anticipar todas las consecuencias científicas, religiosas, culturales y económicas de la imprenta. Los pioneros de Internet difícilmente podían imaginar la totalidad de las transformaciones que produciría la conectividad planetaria. Los científicos que desarrollan la inteligencia artificial tampoco pueden conocer de antemano todos los destinos de sus invenciones.

La historia de la civilización es, en buena medida, la historia de una humanidad que inventa instrumentos cuyas consecuencias superan las expectativas de sus inventores. Pero la imposibilidad de anticipar todas las consecuencias de una tecnología no debería conducirnos ni al miedo paralizante ni a la fascinación ingenua.

El desafío consiste en preservar la libertad humana, garantizar que los beneficios de la innovación tengan una distribución cada vez más amplia y asumir las responsabilidades que surgen de nuestras propias creaciones. La inteligencia artificial no debería interpretarse como la derrota de la inteligencia humana, sino como una de sus más extraordinarias conquistas.

La última frontera: la sabiduría humana

Gutenberg multiplicó la palabra. Internet interconectó el conocimiento. La inteligencia artificial promete multiplicar nuestras capacidades intelectuales. Borges, desde la literatura, nos había entregado algunas de las grandes metáforas para comprender esta aventura, pero también para advertirnos sobre sus contradicciones.

Una civilización que recuerda todo puede perder la capacidad de olvidar. Una sociedad que dispone de infinitas respuestas puede perder la capacidad de formular preguntas. Una humanidad que delega progresivamente sus tareas intelectuales puede terminar debilitando aquello que pretendía fortalecer. Quizás estemos en los umbrales de un nuevo Renacimiento, de una época en la que millones de seres humanos puedan ampliar sus posibilidades de aprender, crear, investigar y participar del progreso de la civilización. La gran cuestión no es solamente hasta dónde llegará la inteligencia de las máquinas, sino hasta dónde seremos capaces de llevar nuestra propia inteligencia con la ayuda de ellas.

Funes el memorioso ha regresado. La biblioteca de Babel se ha hecho digital. El Aleph parece habitar en nuestras manos. El Golem nos interroga nuevamente sobre la responsabilidad del creador frente a su criatura. Y los senderos de aquel maravilloso jardín borgiano ya no se bifurcan: llegan hasta el cielo. Pero no debemos olvidar quién sembró ese jardín, quién construyó sus primeros caminos y quién tiene la responsabilidad de decidir hacia dónde recorrerlos. Fue el hombre.

Hemos inventado instrumentos para multiplicar nuestra memoria, extender nuestra imaginación y ampliar las fronteras de nuestro conocimiento. Hemos construido herramientas que pueden ayudarnos a explorar el universo y a descubrir territorios intelectuales que nuestros antepasados difícilmente hubieran podido imaginar. Ahora tendremos que demostrar que somos capaces de alcanzar una sabiduría que esté a la altura de nuestras propias invenciones. Porque el destino de la humanidad no puede depender exclusivamente de su capacidad para almacenar el universo, sino de su capacidad para comprenderlo, transformarlo y darle sentido.

(*) Ex Secretario de Comunicaciones de la Nación

Referencias normativas, científicas y literarias

Normativa argentina

[1] Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Resolución 97/1996, del 16 de septiembre de 1996. Boletín Oficial del 30 de septiembre de 1996, Nº 28.489, página 3. Caracterización de Internet como fenómeno autopoiético.

[2] Poder Ejecutivo Nacional. Decreto 554/1997, del 18 de junio de 1997. Boletín Oficial del 23 de junio de 1997, Nº 28.672, página 2. Declaración de interés nacional del acceso a Internet y establecimiento de objetivos para su expansión en la República Argentina.

[3] Poder Ejecutivo Nacional. Decreto 1279/1997, del 25 de noviembre de 1997. Boletín Oficial del 1 de diciembre de 1997, Nº 28.785, página 3. Reconocimiento de la protección constitucional de la libertad de expresión en Internet.

[4] Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Resolución 2615/1998, del 3 de diciembre de 1998. Boletín Oficial del 18 de diciembre de 1998, Nº 29.046, página 12. Autopistas de la información.

[5] Congreso de la Nación Argentina. Ley 26.032, sancionada el 18 de mayo de 2005. Boletín Oficial del 17 de junio de 2005, Nº 30.677, página 1. Internet y garantía constitucional de la libertad de expresión.

Bibliografía científica

[6] Maturana, Humberto R. y Varela, Francisco J. De máquinas y seres vivos: una teoría sobre la organización biológica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1972.

Varela, Francisco G.; Maturana, Humberto R. y Uribe, Ricardo. «Autopoiesis: The Organization of Living Systems, Its Characterization and a Model». BioSystems, volumen 5, 1974, páginas 187-196.

Obras de Jorge Luis Borges