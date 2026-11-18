El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que “el sistema de colectores es un sistema poco transparente que desluce la voluntad popular en su debida representación" .



“En el proyecto que está impulsando el gobierno tiene respecto a la elección de senadores un problema serio de constitucionalidad”, agregó en diálogo con Mitre Córdoba .

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Por qué es “poco transparente”

“Porque lo que se propone al gobierno es suspender las PASO y mientras están suspendidas, habilitar el método de colectoras tanto para diputados como para senadores ”, explicó.

" Esto es que dos listas distintas pueden converger en una sola candidatura presidencial . Pero la elección de senadores según nuestra Constitución, una diferencia de lo que pasa con la elección de diputados, que es proporcional basada en el D´Hont, está situada en un sistema en donde dos bancas le corresponden a la mayoría y una banca le corresponde a la primera minoría de los tres senadores que se ponen en juego", precisó.



“Y con un sistema de colectores, esto permitiría que las dos colectoras que votan a un solo presidente se queden con las tres bancas que se ponen en juego y entonces la oposición o la primera minoría opositora quedaría sin ningún tipo de representación ”, detalló.

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Colectoras

"Hasta ahora en los borradores que están circulando no hay ningún dibujo posible. Porque lo que hacen es suspender las PASO y mientras las PASO están suspendidas se habilita este sistema tanto para diputados como para senadores. Que respecto a diputados, la objeción es, desde un punto de vista de la transparencia del sistema electoral y la ética republicana, por eso se dejaron de lado, porque inducen a la confusión principalmente y mucho más en el caso de una boleta única de papel", insistió Gil Domínguez.

“En el caso de los senadores, aquí hay una objeción constitucional insalvable que no se puede superar, porque permitiría que el sistema que se pensó que es distinto al de los diputados, en caso de implementar ese sistema de colectoras, desdibujarse y habilitar que tres senadores se vayan con la misma opción política, cuando la idea era dos senadores con la primera opción política y otro con la primera minoría”, reiteró.

Además recordó que “la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Nacional Electoral, desde hace años, vienen manifestando que el cambio de reglas en un sistema electoral debe hacerse con tiempo, con carácter permanente, con el objetivo de mejorar el sistema y no respondiendo a una mera coyuntura electoral”.

"Y esta reforma es una mera coyuntura electoral, porque se suspenden las PASO para esta elección y se establece un método que hasta aquí, o un sistema electoral que hasta aquí no está vigente, que está muy cuestionado para esta elección. ¿Por qué? Porque solamente lo conviene al gobierno para intentar ganar la elección", diferenció.

“No porque con esto se va a mejorar el sistema y va a tener ansias de perdurabilidad, a esta mejora del sistema”, diferencia.

“Con lo cual, este cambio particularmente, y algunos operadores de gobierno y algunos gobernadores amigos lo han dicho explícitamente, es un cambio que no tiene por objetivo mejorar el sistema electoral a futuro y de forma permanente, sino cambiarlo para tener la mejor opción o mejor mecanismo para ganar la elección, no por el bien de la República y la transparencia del sistema electoral”, finalizó Gil Domínguez.