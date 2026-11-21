Hace 15 días, apuntamos en este espacio que las últimas encuestas nacionales realizadas en octubre mostraban un panorama de polarización simétrica entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria, sobre la hipótesis de que ambas coaliciones mantuvieron la unidad en el turno electoral 2027. ¿Qué pasaría, en cambio, si en lugar de eso se fracturaran? Según CB Global Data, en ese caso Javier Milei (LLA) se impondría a Patricia Bullrich (ex PRO/Juntos por el Cambio) por 27,1% a 8,5% de intención de voto, respectivamente, mientras que Axel Kicillof aventajaría a un candidato kirchnerista por 16,5% a 12,1% . En este panorama fragmentado, Myriam Bregman duplicaría al peronismo federal, en tanto que Miguel Pichetto rozaría el 1% .

Aun con esa relativa dispersión en lugar del panorama de polarización simétrica que aparecía en la columna de hace 15 días, pasarían a segunda vuelta los dos candidatos más votados de las principales fuerzas: en este caso, la tendencia muestra un empate técnico entre Milei y Kicillof, dado que la brecha de 2,4 puntos porcentuales a favor del actual presidente no resulta estadísticamente significativa, dado el error muestral de +/-2,9%. En la misma línea, casi 8% de indecisos perfilan una tendencia irresuelta.

En tanto, el reciente informe de consultora Politech confirma a Milei como favorito sobre Bullrich (32% de intención de voto vs casi 10%, respectivamente) y al gobernador de Buenos Aires con ventaja sobre Sergio Massa (excandidato presidencial en 2023) como figura alternativa del peronismo (casi 31% vs 7,4%, respectivamente). Bregman roza el 10%, y la paridad entre Milei y Kicillof les daría el pase a la decisiva segunda vuelta.

Según Politech, el ballotage arroja un nuevo empate técnico entre el actual presidente y el gobernador bonaerense: la brecha entre ambos es de apenas 0,5 pp. El actual presidente queda primero en casi 57% de las simulaciones realizadas y Kicillof en 43,3%, pero el factor que inclina la balanza a favor de uno u otro es la afluencia: con mayor concurrencia relativa de varones en el domingo decisivo se impondría Milei, mientras que Kicillof sacaría ventaja si sucediera lo contrario.

En tanto, según Equipo Mide, Milei se impone a Bullrich por 28% a 8%, mientras que Kicillof (23%) aventaja a Massa (5%), Máximo Kirchner y Juan Grabois (ambos con 2%). Bregman alcanza 7% de intención de voto, la actual vicepresidenta Victoria Villarruel 5%, el expresidente Mauricio Macri el 3%, el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro el 1% y Facundo Manes otro tanto. Aun con semejante profusión de figuras para elegir, 7% se muestra indeciso.

Más allá de esa oferta amplia, los “finalistas” vuelven a ser Milei vs Kicillof: el mano a mano entre ambos arroja una ventaja de 3 pp a favor del gobernador bonaerense, 42% a 39%, estadísticamente no significativa, dado el error muestral de +/-2,1%.

Con apenas matices en las cifras, todas estas encuestas nacionales muestran favoritismo para Milei sobre Bullrich, favoritismo para Kicillof sobre candidatos alternativos del peronismo y empate técnico entre ambos de cara al ballotage.

¿Qué sucede en la provincia de Córdoba, bastión libertario desde 2023?

La última encuesta de consultora Tendencias no midió un escenario de intención de voto que permita comparar a Milei y Bullrich, pero sí el voto potencial de ambas figuras del actual oficialismo: allí, ella le sacó al actual presidente una brecha de 7,2 pp, 46% vs 38,8% en nuestra provincia.

Finalmente, el escenario de ballotage sí es comparable con los anteriores: nuevamente, se registra un empate técnico, con 42,4% para Kicillof vs 40,3% para Milei. Aunque la brecha de 2,1 pp a favor del gobernador bonaerense no resulta estadísticamente significativa dado el error muestral de +/-3,3%, no es un dato menor esa paridad en una provincia en la cual el libertario obtuvo 74% de los votos en el ballotage de hace 3 años. En síntesis, tanto las mediciones nacionales como la encuesta provincial muestran un panorama muy competitivo de cara a un ballotage que parece inevitable de mantenerse las actuales tendencias.

*analista de opinión pública y mercado

@berranorman