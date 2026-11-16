Impacto de la "recesión" en Córdoba: alquilar se lleva más de un tercio del salario

El titular del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, Lucas Péndola, afirmó que alquilar “representa un 35.5% del salario”y advirtió sobre “un proceso de recesión” en el sector.

“En base a un relevamiento que hemos realizado, lo que podemos decir es que no hay salario que aguante en Argentina cuando tomamos como referencia lo que cuesta alquilar en nuestro país”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Alquilar representa más de un tercio del salario

“Si tomamos como referencia el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina, que en el mes de septiembre dio 2.022.000 pesos, y tomamos como referencia el valor de los alquileres, por ejemplo, un departamento de un dormitorio, que hoy se encuentra en el orden de los 680.000 pesos, nos da que alquilar en Argentina representa un 35.5% del salario justamente de un trabajador”, explicó.

Además señaló en diálogo con Jorge “Petete” Martínez que “es un número muy alto cuando históricamente el alquiler oscilaba en el orden entre el 15 y el 20% del salario”.



Péndola precisó también que “un propietario que tiene un inmueble históricamente representaba entre un 7 y un 7.5% anual esa renta y hoy se ubica en el 5.2%”.



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“Proceso de recesión”

“Creemos que es una situación compleja porque estamos viendo que hoy a los inquilinos se les está haciendo cuesta arriba afrontar las obligaciones contractuales, afrontar lo que es el pago del alquiler. Y también del otro lado podemos decir que los propietarios hoy estamos viendo que no les rinde la renta como les rendía años anteriores”, evaluó.

“Mientras esta situación económica macro se siga complicando, nuestro sector se ve perjudicado y obviamente que creemos que podemos entrar en un proceso de recesión que hoy ya lo estamos viviendo”, alertó.

Péndola aseguró que “Hoy muchísimas inmobiliarias tenemos muchísimos inmuebles en alquiler” y que es “un mercado que no termina absorbiendo la oferta de inmuebles”.

En otra parte expresó que “muchos inversionistas que veían o invertían en nuestro sector se están yendo a otro tipo de mercado y no están invirtiendo justamente en ladrillo porque la renta no le rinde, porque la renta ha caído, ha caído casi un 2% en el último año”.

“Si comparamos el interanual, octubre del 2026 versus octubre del 2025, cayeron un 35.5% en las operaciones de alquiler. Claramente los números reflejan que el mercado está en un proceso de retracción, y en operaciones de compraventa cayeron un 46%. Así que sin duda que estamos viviendo un año bastante complejo para nuestro sector”, cerró Péndola.