Vamos a dar pelea", anunció el técnico de Instituto, Diego Flores. Y en Alta Córdoba le creen y se ilusionan. El hincha de la 'Gloria' atraviesa horas de esperanzas y mucho más. Es que el Albirrojo clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, tras eliminar a Huracán en el Estadio Mario Alberto Kempes. El conjunto 'glorioso' ganó 2-1.

Alex Luna abrió el marcador al minuto de juego, mientras que Facundo Suárez amplió la ventaja. el 'Globo' descontó en el complemento, por intermedio de Jordy Caicedo. Lo que más preocupa es que Instituto sufrió las lesiones de Luna y Jeremías Lázaro, además de la expulsión de Giuliano Cerato a diez minutos del final. Con la clasificación a cuartos de final asegurada, el entrenador ya tenía una decisión tomada para enfrentar a River: Hernán De la Fuente reemplazará a Giuliano Cerato.

En la conferencia tras el triunfazo en octavos de final, Flores dijo: “Habíamos hablado mucho de lo emocional en estos partidos. Estuvimos muy a la altura. Mucho mérito de los jugadores”.

¿Dónde se jugará ante River?

El entrenador, padre de este enorme momento albirrojo, se refirió a la localía para el cruce con el Millonario. “Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba”, declaró Después de recibir a Huracán en el Kempes, la 'Gloria' volvería a su cancha para buscar el pase a semifinales. Aunque todavía no está definido, el tema económico pesa fuerte por estas horas. En breve se anunciará.

Siguiendo con la expectativa del juego de la próxima instancia, Flores expresó: “Va a ser un gran partido ante River en nuestra casa. Un escenario que nos queda muy cómodo. Vamos a dar pelea”. Y agregó: “Jugar con River es un factor diferente. Es un grande. Jugar en nuestra cancha no quiere decir que lo ganás, pero es bueno jugar ahí. Igual, lo más importante es cómo preparás el partido”.