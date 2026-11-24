Un fuerte temporal de piedra destrozó en las últimas horas plantaciones de sandía, melón, zapallo y otros cultivos en la localidad cordobesa de San José, en el oeste provincial.

“Aquí estamos tristes y complicados, pero tenemos que seguir para adelante”, expresó el intendente Américo Gómez en declaraciones a Mitre Córdoba .

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Piedra en San José

Además señaló que el fenómeno comenzó alrededor de las 4 de la tarde del lunes “con una piedra bastante grandecita, en seco, sin agua” y que “después empezó a caer con agua”.

“Duró casi media hora y fue intensa la cantidad, muchísimo y muy fuerte. H izo muchísimos destrozos en todas las plantaciones, en algunos techos también de chapa ”, agregó.

"Finalmente fue una cantidad impresionante que cayó y los daños cuantiosos. No dejó nada, plantaciones que desaparecieron como que si nunca hubieran estado plantadas", insistió Gómez.

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“Destrucción masiva”



El intendente explicó que la localidad ubicada a 12 kilómetros de Villa Dolores es una zona de producción mayormente de sandía, melón y zapallo.

"No ha quedado absolutamente nada, ni zapallo, ni melón, ni sandía. Somos zona de producción por excelencia de menta, también tenemos papa, cebollas, maíz y tenemos un montón de otras cosas que se dan en nuestras zonas, viñedos plantaciones de alfalfa, hay un montón de cosas y todo ha desaparecido ", se lamentó.



También mencionó que es “como si hubiera pasado una guadaña que dejó todo roto”. "Es una destrucción masiva lo que ha pasado aquí en San José con el tema de la piedra . Sé que en otros pueblos vecinos, como los Cerrillos, San Pedro, u otros pueblos, les ha pasado lo mismo, pero me parece que el epicentro fue aquí en San José y realmente es muy, pero muy grave", precisó Gómez.

“Ha desaparecido todo, las plantas de rosa quedaron los palitos, los palitos nada más , y tengo un vivero donde teníamos una plantación de 2.500 plantas de rosa y quedaron únicamente los palos, no sabemos si siguen o no siguen”, continuó el intendente.



Gómez indicó que la piedra acumulada dificultó el drenaje de los desagües al tiempo que aseguró que el temporal mató a muchos animales tales como gallinas, pollos, lechones y patos.



“En los años que yo tengo, yo tengo 68 años, y nunca había visto algo así. Sí había visto por sectores, caer muchas piedras, romper, dañar, pero así, en esa forma como ayer, nunca lo había visto”, cerró el intendente.