Junior Achievement Córdoba llevará a cabo mañana, miércoles 18 de noviembre, una nueva edición de la Noche de los Héroes. El evento tendrá lugar a partir de las 19 horas en el salón Casapueblo y se desarrollará bajo el lema “¿Y si no sos vos, quién?”.

La propuesta funciona como la cena anual de la organización y tiene como propósito reunir a referentes del sector empresarial, organizaciones aliadas, profesionales y miembros de la comunidad. Además de funcionar como un espacio de vinculación y reconocimiento para quienes acompañan la labor de la entidad, la convocatoria busca sumar nuevos colaboradores a su red educativa.

La meta establecida para esta edición 2026 es reunir los recursos necesarios para que 1.500 estudiantes cordobeses puedan participar de programas de empleabilidad y educación financiera. A través de estas capacitaciones, la institución busca brindar herramientas prácticas para que los jóvenes puedan prepararse para una primera entrevista laboral, aprender a administrar su dinero y reconocer sus propias capacidades de cara al mundo del trabajo.

Al respecto, Cristina Barrientos, presidenta de Junior Achievement Córdoba, se refirió al sentido de la iniciativa: “Muchos recordamos a alguien que confió en nosotros y nos abrió una puerta cuando estábamos empezando. Queremos que más jóvenes tengan esa posibilidad. Por eso invitamos a quienes ya nos acompañan y a quienes todavía no se acercaron a Junior Achievement, que puedan unirse y acompañarnos a generar un impacto necesario en toda la provincia”. Asimismo, señaló que el objetivo es compartir la jornada con empresarios, referentes y líderes que apuesten por generar mayores oportunidades para la juventud local.

La edición 2026 de la Noche de los Héroes cuenta con el acompañamiento de un amplio grupo de empresas, instituciones y organizaciones.

La convocatoria permanece abierta tanto para personas que deseen asistir por primera vez como para quienes ya forman parte de la comunidad de Junior Achievement Córdoba. Según informaron desde la organización, se puede participar mediante la adquisición de tarjetas individuales, una opción dupla para asistir con un acompañante o a través de alternativas diseñadas para empresas y organizaciones.

Para facilitar el acceso, se dispusieron modalidades de pago por transferencia bancaria y opciones en cuotas. Quienes estén interesados en conocer las diferentes propuestas o reservar un lugar pueden contactarse con Luisina Rodríguez, directora de Desarrollo Institucional de la entidad, a través del correo electrónico [email protected] o mediante WhatsApp al teléfono 351 300 9078.